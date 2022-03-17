【家長救星】春天放暑假　得意玩意招呼老闆

世事愈來愈超出認知範圍，所以本地學生在春天放暑假，都可說是人生字典中值得記下的一章。這個暑假，在疫情陰霾下，孩子未能像往常般出外放電，但日日留在家與WFH的父母日夕相對，的確也是一場爭戰。要把老闆's(孩子)的目光從電子產品移開，桌面或實體遊戲是其中一種方法。

小記在網上找了幾款一物多用的益智遊戲，第一款是來自「拼奇」的復古電視機積木遊戲，它除了能鍛煉孩子耐性、觀察力、想像力，以及手眼協調外，積木砌好後亦大有用處，事關它可以放入手機，令其變成迷你的復古電視機，看劇超有感，大人細路滿足到。第二款就是「菓森林」的蛇棋與井字遊戲，這兩款著名的古老遊戲，雖然簡單卻樂趣無窮，歷久不衰，家長主動跟孩子一齊玩，彼此激起對遊戲的勝負欲，增進親子感情。

至於第三款是「zomozo」的像素磁貼，一套有180片內有9種不同顏色的「虛擬立方體像素」，帶有磁性，能貼在包裝鐵盒、雪櫃、金屬板、鐵窗框等，讓孩子盡情發揮創意，既能保留孩子的奇思妙想，也能令他們有滿足感。這三款遊戲都已在Pinkoi上架，跟孩子一起瀏覽看看喜歡那一個，齊齊在這個特殊的暑假善渡時光吧！