暗夜抓拍　攝戰Phone雲

用手機影相，你同我都識，但識不代表影得靚，特別是手殘人士往往可將「呃Like」相變成「呃嬲」相。幸好近年不少手機都有特異拍攝功能，撳個掣就自動影到靚相，例如小米新旗艦機Xiaomi 12 Pro就支援CyberFocus萬物追焦及超級夜拍，為夜景相增光添彩！同場還會介紹其他影相手機，各具特色總有一款「智」啱影！

靚芒三攝

Xiaomi 12 Pro是一部雙曲面手機，6.73吋AMOLED屏幕採用E5發光材質，比上代全局亮度提升11%，功耗降低25%。屏幕解像度高達3,200x1,400，像素密度552ppi，峰值亮度1,500nits，加上電競級120Hz刷新率及480Hz觸控採樣率，難怪獲屏幕測試機構DisplayMate評為A+級數。港版內建最新Snapdragon 8 Gen 1處理器，配備超清三攝主鏡，全部統一5,000萬像素，分別是OIS光學防震廣角鏡頭、115°超廣角鏡頭及48mm等效焦距人像鏡頭。至於自家研發的「CyberFocus萬物追焦」能識別人眼或主體全貌智能鎖定焦點，並在主體再入鏡時重新聚焦，實現更好的抓拍效果。而三個鏡頭均對應超級夜拍，配合「小米夜梟2.0」算法會在局部高光時避免過曝，令成品趨向自然像真。

同系雙生

同系列仲有定位較低的Xiaomi 12X及Xiaomi 12，跟12 Pro最大分別是改用6.28吋2,400 X 1,080解像度AMOLED屏幕，並降級用5,000萬像素超清主鏡、500萬像素微距及1,300萬超廣角鏡頭。處理器則分別用Snapdragon 870及Snapdragon 8 Gen 1，由於兩機外形相同，入手時要注意咪買錯了！

平玩之選

POCO手機出名「抵食夾大件」，新作M4 Pro千七蚊有找卻擁有三合一鏡頭設置，除內置M系首個6,400萬像素全高清鏡頭外，還配備800萬像素118°超廣角鏡頭200萬像素f/2.4光圈微距鏡頭。它同時有齊HDR、夜拍、人像、電影及手勢自拍等進階拍攝能力，美中不足是僅支援4G網絡，略嫌傳相唔夠快！

億萬像素

Redmi Note 11S是市場少有的億萬像素手機之一，其1億800萬像素主鏡頭採用1/1.52英吋Samsung HM2傳感器，即使放大百倍也依然清晰。支援9合1像素合併技術及雙原生ISO，單像素大至2.1μm，低光也能捕足清晰圖像。另配備800萬像素超廣角、200萬像素微距及200萬像素景深鏡頭，滿足所有拍攝需要。

自然美拍

HONOR已有一定時間未在香港推出新機，50 Lite是最新一員，配備四鏡環形相機模組，後者由6,400萬像素後置主攝、800萬像素超廣角、200萬像素微距及200萬像素的景深鏡頭組成，其1,600萬像素自拍鏡頭更具有智能美顏功能，可自動增強用戶的自然美感。

主打Vlog

HUAWEI Nova 9 SE定位中階，鏡頭採用直排2大2小布局，分別是1.08億像素主鏡、800萬像廣角、200萬像微距及200萬像景深。自拍1,600萬像素鏡頭藏於屏幕開孔之中，主打Vlog攝影。此機現已於東南亞部分地區上市，預計很快便同香港擁躉見面。