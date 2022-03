歌手鄭欣宜(Joyce)早前自爆喺3個月內成功甩咗20磅,大家都以為佢係為健康出發,生酮飲食照顧身體,但鏡頭一轉就見到佢晒出小鳥依人咁依偎神秘男嘅膊頭上,大家都估佢係咪借機放閃,睇嚟今次大家估中咗喇!據知今次Joyce撻着曾留學英國嘅花店老闆Derek,比欣宜大4歲,有指Derek年約38歲,口才了得,兼且不時靠所養嘅斑點狗製造話題,以內涵奪取欣宜歡心。

其實早喺今年情人節,欣宜手上所執就出現疑似男友花店出品嘅花束,當時仲發文:「Wild heart cant be tamed 🧡」而二月初,欣宜亦拎住同一Tote Bag影相,發文:「 This wild heart never stops 💖」即被指當時已經同Derek蜜運中。不過對於有關Joyce嘅報道,欣宜經理人公司寰亞表示:「沒回應。謝謝!」