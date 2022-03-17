《社內相親》金世正　分享23日瘦5kg秘訣

最近一部由漫畫改編的韓劇《社內相親》超級熱門，收視持續攀升！老闆追小職員的劇情雖然老套但用搞笑的方法演繹出來，又有好多人受落，讓大家追劇追到好過癮。而女團出身的女主角金世正，大家都一致對她自然不做作的演技有好評，演出了搞笑真實的女主角個性。劇中她的身材非常完美，有玲瓏曲線卻沒有一絲多餘贅肉。原來早前金世正進行身材管理在23日內減掉了5kg，她更大方分享健康且不節食的方法，想減重的話不妨參考下。

減肥餐單大公開

金世正的一日餐單是早上飲一杯原味希臘乳酪，可按照個人喜好加入水果以增加滋味。如果想加倍減脂就可以不要乳酪，直接食水果當早餐。中午可以食生菜小番茄三文魚沙律，或自製吞拿魚腐皮壽司。晚上食低卡路里的番薯、麵和雞胸肉。每天至少吃一個水果，桃、橙、蘋果、小番茄等都是不錯的選擇。一定要飲2公升水，可以飲一杯美式凍咖啡來消水腫。減肥期間禁止熱量高的零食，如果太想吃零食就以水果、堅果來代替。金世正還會準備大量的切條胡蘿蔔和切片生菜，在無聊又想吃零食時吃，或烹飪減肥料理的時候都可以用到。另外，很重要的一點就是，要在空閒時走路散步或跑步來鍛煉身體。

規律飲食好重要

金世正在成功減磅之後分享說，有規律的飲食習慣很重要，一日三餐都要食。如果過度節食，然後在體重下降的時候再食就會令到肚腩變大，體重也會反彈。在減肥期間可以吃到飽肚，但一定要選擇熱量少的食物。在三餐的過程中，每一口都要慢慢吃，好處是讓身體更容易有飽肚感。對於減肥意志力較弱的人，最重要是找朋友一齊減肥，就可以互相督促順利成功地減磅。