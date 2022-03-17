李靚蕾展開台灣戰線　王力宏首發聲：我會迎難而上

台灣天王王力宏同前妻李靚蕾依家喺美國紐約法院開打離婚官司，而李靚蕾另外於台北地方法院提出「酌定親權行使」訴訟，台北地院已排定今日（17日）首度喺家事庭開庭調解，裁判決定3子女的監護、探視方式，以視訊形式進行，雙方均不會出庭，目前調解程序正在進行中。

估唔到台灣戰線未有定案，王力宏已經信心十足，本身已被搞到一身蟻嘅佢，一直都心繫歌迷，有見越南粉絲會成立16周年及澳洲和新西蘭粉絲會成立18周年，佢分別喺15日送上兩封親筆簽名信，成為佢同李靚蕾正式打官司後首次發聲，當中內容包括：「感謝你們的不離不棄，有了你們的陪伴，無論前路多少風雨，我都會迎難而上！」及「感恩一路上有你們，你們給予我的力量，讓我無懼風雨，擁有永不言棄的勇氣和堅定！」

網上更有一段唔見樣、疑似王力宏大開金口嘅錄音：「愛你們，想你們，今天是越南（粉絲團）生日，16歲生日快樂。我在這邊要祝大家『happy birthday to you,happy birthday to you（唱） 』加油，我們手牽手，一起度過，愛你們，想你們」似乎佢對今次「宏蕾之戰」好有信心，自己煩緊都不忘安撫歌迷。