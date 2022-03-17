兵荒馬亂都要食　新一輪外賣優惠

近日經常見到小店停業或結業的新聞，但仍有很多保持努力開拓客源，本地多個飲食集團近日都紛紛推出新款外賣或不同的優惠，即使在兵荒馬亂時期，都可以揀啱喜愛的菜式訂外賣，唔使同人爭搶糧。

精選西餐

港島區是繁盛商業區和豪宅區，自然有很多特色餐館。The Arcane Collective旗下三家位於港島的餐廳 Arcane、Moxie和Cornerstone，近日推出美食外賣菜單。米芝蓮一星Arcane除提供2人套餐、紅菜頭蘋果沙律、自家製意大利麵和慢燉澳洲和牛面夾等招牌菜，還有各款廚師精選家常菜，如番茄牛油印式咖喱雞配白菜及香料飯、烤香茅豬肩肉飯和烤忌廉南瓜等。Cornerstone主打2人和3人套餐，當中包括澳洲和牛三文治、牛舌沙律和意式芹菜頭燴飯等美食。至於提供健康菜式的Moxie，由椰子奇亞籽布甸、牛油果橄欖意大利麵包、炒豆腐、番薯班戟和燕麥紅棗堅果糕等，晚餐時段會加推2人或3人套餐，除外賣自取，還可選擇外送至港島中西區。（可即日選購）

星級菜單

餐廳加添米芝蓮的光環，質素自然有保證。灶神集團推出外賣自取及直送平台ZS Delivery，眾多餐廳之中，今年獲得米芝蓮一星的Hansik Goo和Whey分別推出新菜單，Hansik Goo全新推出韓式燒肉三重奏二人餐，當中有慢煮牛肋骨、豬頸肉及雞腿，搭配生菜和包飯醬等美食。另外有鮑魚人參雞湯、招牌韓式炸雞籃和韓式「飯饌」二人餐選擇。新加坡風歐陸餐廳Whey推出精選二人餐，內有「肉骨茶」豬肋排和喇沙蒟蒻飯等招牌菜式。新加坡風味二人餐則有傳統的參巴烤鱈魚和仁當牛肉等，隨時隨地可享用星級美食。（1日前預訂）

包羅萬有

餐飲集團最大的優點，就是雲集了不同種類的菜式，讓花心的客人慢慢揀。JIA Group，有齊中、西、東南亞等美食，集團現時推出全新的JIA EVERYWHERE外賣送遞平台，多間餐廳亦推出新菜式。提供法式美食的Louise新增4人份的Delphine Set，以及2人份的Emilie Set和France Set，當中包括有天使麵、烚盧瓦爾河谷白蘆筍配法式酸辣醬、海螯蝦雲吞配甲殼濃湯等菜式。星級中菜廳都爹利會館則有蜜餞豚肉叉燒、姫松茸蟲草花竹笙燉菜膽、秘製X.O.醬爆蝦球等，客人亦可自選2道主菜作套餐享用。意大利餐廳Estro推出2款2人份套餐，Mergellina 套餐有意大利麵配黃番茄魚醬、醃製鰤魚、地中海小墨魚等菜式。Posillipo套餐則有意大利寬帶麵配慢煮蒙托羅洋葱及牛肋肉醬。東南亞風味的BIBI & BABA有惹味的新加坡辣椒蟹、參巴魔鬼魚及炒貴刁等，若然想獨享，可揀選Chachawan新推的1人套餐。為慶祝新推平台，所有外賣自取可享85折優惠，送遞訂單消費滿HK$800，享9折優惠。（個別餐廳預訂日期略有不同，最少1日前預訂）