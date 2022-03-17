靈敢侶情：買咗個教訓

近年捱得太厲害，雙眼都出現乾紋，趁課堂延期，便想到要買眼膜來補濕，結果發生了很荒謬的事。

那天，我在公司把課堂延期後，便沿店走路到尖沙咀碼頭，來到專賣名牌衣服和護膚品的百貨公司。在品牌護膚品的櫃台前，我問女職員︰「我想買眼膜，有介紹嗎？」她便給我拿了一款，說這個是塗抹式的眼膜。我沒有想太多，便去付錢了。

回到家裏，好朋友見到這小瓶「眼膜」，立即笑我︰「哇！你這『慳家精』都買這個品牌！」但當她拿上手看，便一臉懷疑地說︰「這該不是眼膜吧？」「不會吧？我跟職員說要眼膜的呀。」她替我上網查看後：「這是眼霜，快拿去退吧！」

於是，我抱着「職員只是聽錯我的要求」的態度，語氣輕鬆地致電百貨公司要求退款，誰知該職員卻說︰「我們沒有權退款的，要先請示品牌，你自行聯絡他們吧。」

聽到後，老實說我有點生氣，我在你的公司買東西，單據也是你們發出的，上面也列明可在7天內退款，怎麼說沒有權退款呢？

但他們要我聯絡品牌，我只好照辦吧。

立即致電品牌，留下資料，然後等了一天、兩天、直至第七天，即是退款的最後一天，終有人回覆說︰「照道理同事是不可能搞錯的，因為我們根本沒有眼膜，這產品不能退款。」

好朋友知道後，也火起來了，說自己也經常在這家百貨公司買東西，亦試過多次退款，真的從未遇過這種荒謬的事。

又再經過多次的接洽後，也只能得到相同的答案，百貨公司總推我們去品牌，品牌說不能退。

最後，好朋友想到辦法，她說這品牌有過敏的條款，就是客人在使用產品後出現過敏，必須退款。說罷，她把眼霜打開，取了少許出來，然後致電品牌，說用後真的過敏。才一天時間，他們便讓我退了。

當然，我買東西也該看清楚，但我對這品牌的護膚品又不認識，真的只能依靠職員推介。各位下次買東西，真的要小心。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰echow03