天生索爆都有錯！女主持搶高圓圓風頭　無辜被轟

內地女星高圓圓一向都被稱為「合照殺手」，人靚氣質高，唔少女星同佢合照都會被比下去，所以大家都話如果同佢同台仲可以艷光四射嘅，就係真真正正嘅美女喇。不過做到「真．美人」都唔好開心住，因為上星期高圓圓出席一個公開活動，活動女主持伊璐就係因為靚得滯，搞到被高圓圓粉絲圍攻！

當日高圓圓以一襲白色露香肩Low Cut禮服出席代言活動，本身都已經夠睇頭，點知身旁嘅主持人伊璐都着上白色入肩貼身晚裝示人，佢手臂上更有華麗珠鍊設計點綴，裙仔嘅貼身設計令伊璐前凸後翹，S形曲線無所盾，搞到現場目光唔知要睇代言人高圓圓定係伊璐好。

估唔到靚得滯都有錯，大批網友質疑女主持要搶高圓圓鋒頭、喧賓奪主，指伊璐做主持一啲都唔稱職，嚇到伊璐即刻發長文跪低認錯，一邊高呼「別罵了」，一邊強調一身打扮係品牌方選定，被質疑Chok Pose，伊璐仲解釋稱：「可能主要是我平時身材管理和現場體態管理沒做好，因為工作長期穿高跟鞋，是有骨盆前傾的問題，加上工作時要應對各種各樣的情況，所以注意力分散掉了，小肚肚沒吸起來。」同時佢又分享高圓圓私下相當親切，大氣、溫柔又有禮貌，望網友可以高抬貴手，唔好再轟炸佢社交網。