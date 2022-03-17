冇受逃稅風波影響！鄧倫倪妮新劇有得播

內地當紅小生鄧倫日前爆逃稅風波，被罰1.3億元，網民恐他將成為第二個范冰冰遭內地封殺，並擔心他與倪妮合作的新劇《夜旅人》上映無期。然而，今日內地大型影視平台愛奇藝在「香港國際影視展（線上版）」公佈2022年主打內容，《夜旅人》竟成為重點推介之一，不過就講明在愛奇藝國際版播出，但未知內地是否有得播。

愛奇藝透露今年會提供7000小時新內容，展望2022年做到精品化、類型化及系列化，會投入優秀劇本開發，並集中三個類型的劇種，包括愛情劇、懸疑劇及喜劇，又展示多部原創劇集的串燒宣傳片，其中更重點介紹4套劇，包括由鄧倫與倪妮主演關於超時空戀愛的《夜旅人》、由陳坤、白宇、Angelababy及聶遠演出的《風起隴西》、虞書欣與王鶴棣合作的《蒼蘭訣》以及Angelababy與賴冠霖聯手的《愛情應該有的樣子》。期間有播出《夜旅人》的宣傳片，涉逃稅的鄧倫跟女角倪妮的鏡頭平分秋色，未有被刪除，而4部重點劇中，之前宣布離婚的Angelababy就佔了2部，未知是否愛情失意，事業得意。

另外，除了內地劇，還有台灣劇及泰國劇，其中台劇《第九節課》的主角許瑋甯及陳昊森更拍片呼籲觀眾支持，而泰劇《KinnPorsche The Series》以黑幫及男男為材題，宣傳片中不乏大膽的裸露鏡頭及男男親熱的戲碼。