【營事檔案】赤蝦苦瓜沙律　打孖來的健康

小時候常聽說吃得苦中苦，方為人上人。苦瓜就是一種被人用作辨別年紀，以及成熟程度的食物，因為小朋友十分怕苦，不喜歡苦瓜，但年紀愈大就愈可以接受得到，甚至喜歡這種甘苦味。今次將苦瓜結合沙律，將「健康」加上「健康」，雙倍的平安。

苦瓜素是甚麼

苦瓜的苦味就是源自苦瓜素，其作用就好像葉綠素一樣，是光合作用後所產生的。瓜的顏色愈深，就代表苦瓜素愈多，自然會愈苦，因此白苦瓜就自然沒有綠色的苦瓜來得苦，更適合直接生吃或作為涼拌。其實綠色的苦瓜素益處多多，有「植物性胰島素」的功效，有助降血糖，而且GI值只有24，屬於低升糖食物，因此也適合糖尿病人食用；建議烚熟浸冰水後才食用，也有助去除一部分苦味，可以用作沙律的配菜。

雖有益但都要慎食

血糖、血壓偏低人士、腸胃敏感人士等，就要注意進食分量。由於苦瓜是高鉀質的食物，能有助身體排走鈉質，即鹽分，因此它有助降血壓，而低血壓人士要避免過量食用，免得血壓指標再一步降低。另外，有些人進食苦瓜後會造成輕微的腸道不適、腹脹等徵狀，可以透過煮熟苦瓜令其更易於讓腸胃消化，從而減低不適的機會。

【赤蝦苦瓜沙律】

材料：

赤蝦刺身 5隻

苦瓜 1/4條

沙律菜 200克

車厘茄 4顆

調味料：

豉油 3湯匙

麻油 1茶匙

味醂 1湯匙

蜜糖 1茶匙

做法：

1.赤蝦去殼去腸、車厘茄切半，備用。

2.豉油、麻油、味醂及蜜糖混合成醬料。

3.把醬料加到赤蝦中，等待10分鐘。

4.苦瓜切薄片，烚熟然後浸冰水備用。

5.將沙律菜、車厘茄、赤蝦、苦瓜全部拌勻即可。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。