本日日本：NAKED, INC.首個常設展館　五感體驗花藝術

日本創意多媒體團隊NAKED, INC.一向擅長創作數碼藝術體驗作品，曾在京都、東京等多個地方舉行「NAKED FLOWERS」展覽並大獲好評，最新搞作係於3月19日在東京有樂町丸井百貨店8樓開設名為NAKED FLOWERS FOR YOU的常設展館，為粉絲帶來多重驚喜！展館顧名思義以花為主題，不但結合五感體驗及花卉元素，更通過引用植物療法（Phytotherapy）來診斷玩家的個人資料，讓你在「Chocolate Garden」、「Frozen Flower Garden」、「Wild Flower Garden」及「Blooming Garden」4個展區中，可接受專屬的花藝術體驗。其中 Chocolate Garden便讓你尋找由醫師監製、針對你身體營養情況的健康朱古力。而 Frozen Flower Garden是一個恍如由冰打造的花園，並有由你挑選的精油香氣，並配合音樂及影像，你可在這裏放鬆心情甚至進行冥想。 另外Wild Flower Garden則是一個種有醫學用香草的區域，你可摘取身體狀態所需的香草，並透過五感去享受一番。不過女士們應該最喜歡加入AI人工智能技術的「Blooming Garden」，當參觀人士站在鏡前，會分析臉部五官再給你來一個花藝術美圖體驗，並推薦合適的妝容及化妝品。圍繞4個花園更有7個花藝術體驗/空間，焦點有NAKED FLOWERS CAFÉ，店內除了展示以蒲公英為概念的互動擺設DANDELION外，更會提供根據植物療法診斷結果讓你涉取必要營養的特製個人冰沙。入場費成人1,700日圓起（約HK$116）。