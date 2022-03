同歌后吉克雋逸撞歌？「蜘蛛仔」新片歌曲陷侵權風波

「蜘蛛仔」Tom Holland和荷里活巨星麥克華堡(Mark Wahlberg)合演的新片《秘境探險》(Uncharted)大收旺場,截至今日(17日)全球票房收逾3億美元(約23億港元),成績驕人,惟近日內地網民對此片議論紛紛,因發現電影插曲《Take the Money and Run》,竟然和內地歌后吉克雋逸兩年前發表的大熱歌曲《交出邦尼》,無論曲風及編曲等幾乎同出一轍,即引發疑似侵權風波!

2012年參加《中國好聲音》而先聲奪人的吉克雋逸,憑其獨特唱腔及多元化的曲風演繹,加上唱得又跳得,這位實力唱將廣受樂迷歡迎,在樂壇舉足輕重。然而她在2020年推出新歌《交出邦尼》時更掀起一股熱潮,收聽點擊次數以億計,更被樂迷指是「唱出女王風範」的代表作之一。惟在內地譯名為《神秘海域》的《秘》片,於本月14日在內地上映,至今票房收人民幣3,851萬元(約港幣4,743萬元),但不少網民發現電影插曲《Take the Money and Run》跟《交出邦尼》,編曲及旋律一模一樣,《交》曲的歌詞「take the bunny and run」,於《Take the Money and Run》一曲中則變為「Take the money and run」。

大批網民把兩首歌曲對比並熱議:「我的媽呀?這不是吉克的《交出邦尼》嗎?」、「真爭氣,火出天際!」、「赤裸裸的抄襲!曲子一模一樣!」同時更為吉克雋逸抱不平,認為其歌曲被抄襲。然而同時有另一個說法,就是根本不是被抄襲,而是侵權!主唱《Take the Money and Run》的,是美國音樂人Drew Fulk,他以「WZRD BLD」之名發布及主唱,翻查當年吉克雋逸發布《交》曲時的資料顯示,作曲和編曲也出現Drew Fulk的名字,故有網民分析,指歌曲版權應該在早年已完全賣給吉克雋逸有關方面,根本不能作二次買賣,但現在竟然成為電影插曲,猜測有人為了想賺多一筆,甘冒法律風險而作二次買賣,故不少網民認為吉克雋逸方面應盡快訴諸法律以捍衞自己的權益,不要被無辜侵權!