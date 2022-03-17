同歌后吉克雋逸撞歌？「蜘蛛仔」新片歌曲陷侵權風波

「蜘蛛仔」Tom Holland和荷里活巨星麥克華堡（Mark Wahlberg）合演的新片《秘境探險》（Uncharted）大收旺場，截至今日（17日）全球票房收逾3億美元（約23億港元），成績驕人，惟近日內地網民對此片議論紛紛，因發現電影插曲《Take the Money and Run》，竟然和內地歌后吉克雋逸兩年前發表的大熱歌曲《交出邦尼》，無論曲風及編曲等幾乎同出一轍，即引發疑似侵權風波！

2012年參加《中國好聲音》而先聲奪人的吉克雋逸，憑其獨特唱腔及多元化的曲風演繹，加上唱得又跳得，這位實力唱將廣受樂迷歡迎，在樂壇舉足輕重。然而她在2020年推出新歌《交出邦尼》時更掀起一股熱潮，收聽點擊次數以億計，更被樂迷指是「唱出女王風範」的代表作之一。惟在內地譯名為《神秘海域》的《秘》片，於本月14日在內地上映，至今票房收人民幣3,851萬元（約港幣4,743萬元），但不少網民發現電影插曲《Take the Money and Run》跟《交出邦尼》，編曲及旋律一模一樣，《交》曲的歌詞「take the bunny and run」，於《Take the Money and Run》一曲中則變為「Take the money and run」。

大批網民把兩首歌曲對比並熱議：「我的媽呀？這不是吉克的《交出邦尼》嗎？」、「真爭氣，火出天際！」、「赤裸裸的抄襲！曲子一模一樣！」同時更為吉克雋逸抱不平，認為其歌曲被抄襲。然而同時有另一個說法，就是根本不是被抄襲，而是侵權！主唱《Take the Money and Run》的，是美國音樂人Drew Fulk，他以「WZRD BLD」之名發布及主唱，翻查當年吉克雋逸發布《交》曲時的資料顯示，作曲和編曲也出現Drew Fulk的名字，故有網民分析，指歌曲版權應該在早年已完全賣給吉克雋逸有關方面，根本不能作二次買賣，但現在竟然成為電影插曲，猜測有人為了想賺多一筆，甘冒法律風險而作二次買賣，故不少網民認為吉克雋逸方面應盡快訴諸法律以捍衞自己的權益，不要被無辜侵權！