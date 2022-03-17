跑分性能出爐！Mac Studio率先開箱

本周Apple機海來襲，除iPhone SE 3及iPad Air 5之外，更受果粉注目的新主機「Mac Studio」也將於明天發售。東網率先取得實物，並連同全新5K顯示器Studio Display同大家提早開箱，齊齊一睹其廬山真面目！

先睇Mac Studio，它採用正方純白禮盒包裝，並設有手挽方便搬運，外揭式設計亦令主機十分容易取出。打開後有主機、電源線、貼紙及說明書一疊，尺寸9.5x19.7x19.7cm的機身用上正方體造型，Size跟月餅罐相若，但在磨砂鋁金屬用料底下，予人一貫Apple產品的簡約Hi-Tech感覺。機身細細卻介面齊備，正前有兩個USB-C連接埠及一個SDXC卡槽，背後是四個Thunderbolt 4連接埠、兩個USB-A連接埠、一個HDMI連接埠、一個10Gb Ethernet連接埠及一個3.5mm耳筒插口。另外值得留意主機已內建變壓器，因此駁條電線就著到機，相當方便！

效能是此機最大賣點，今次受測機並非內置M1 Ultra晶片的頂級版，而是M1 Max晶片的標準加配版，內置10核心CPU、24核心GPU、16核心神經網絡引擎、64GB RAM及2TB SSD。記者以《GeekBench 5》考驗其CPU運算能力，錄得超高的單核1,787分及多核12,591分，跟同用M1 Max晶片的16吋Macbook Pro的1,780分及12,0740分相若；若比較時下採用Intel第11代 Core i9處理器PC的10,473分多核分數，效能更是有明顯分野。

再以《Cinebench》測試圖像表現，單核及多核運算分別有1,535及12,358分，較Core i9對手優勝26%。硬碟表現又點呢﹖《Crystaldiskmark》測試錄得讀取6,786MB/s、寫入7,593MB/s的驚人速度，讀寫表現叫人滿意。如此細部可能會令人擔心其散熱能力，此機透過雙離心風扇及逾4,000個氣孔幫助散熱。以Benchmark把主機推至100% Full Power，晶片核心溫度維持在32°C左右，機面用測溫槍量度約26°C，證明廢熱被迅速排走，另外風扇在1,334RPM轉動下運作聲浪只有34dB，稱得上又涼又靜！

至於Studio Display顯示器，由於闊達27吋，因此包裝比Mac Studio巨型得多。打開盒找到一體成型的顯示器、貼紙及說明書，另送一條Thunderbolt連接線以連接Mac機。規格方面它擁有1,470萬像素、600尼特亮度、P3寬廣色域及超過10億種顏色。實物所見窄邊框下屏佔比極高，試播4K片畫面細緻銳利，明暗分明盡見細節，原色調技術更會自動調校顯示器的色溫。另外，此芒可加配nano‑texture玻璃，以散分散光線及減至眩光。實物睇的確毫不刺眼，雙眼長睇依然舒適，而且比坊間具同功能的霧面顯示器亮麗清晰，很適合在多雜光的工作室內使用。

總結：M系晶片示範作

iMac多年來是Apple桌面機代表，但問題是換機的話要連顯示部件一齊換，造成浪費。如今Apple將它們一拆二變成Mac Studio及Studio Display，令果粉選購更具彈性。另外受測機用M1 Max晶片效能已相當驚人，可預期M1 Ultra版本更加誇張，相信可吸引不少用戶升級甚至從Xeon工作站轉會過來，作為年底Mac Pro全面轉用M系晶片也具示範作用。唯一問題是一體成型令它入手後不能再在硬件上升級，某程度局限了使用壽命。