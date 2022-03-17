山本優　H奶短髮女神

山本優除咗有一對吸睛嘅H奶，仲有一頭清爽嘅短髮，因而被封為短髮女神。 （互聯網）

好多人都覺得女人要留一把長頭髮先夠女人味，但其實只要個樣生得靚，無論長髮抑或短髮都好有吸引力。正如今期「世界Cup」主角山本優，除咗有一對吸睛嘅H奶，仲有一頭清爽嘅短髮，因而獲得短髮女神嘅稱號。

舉牌女郎

無論喺賽車場抑或拳擊擂台，主辦單位總會安排啲長腿美女喺賽前亮相，搞吓氣氛；而喺日本，唔少寫真女優都會擔任拳賽嘅舉牌女郎，包括兩位擁有H奶嘅美女，一位係高橋凜，另一位就係山本優。

喺2018年被星探發掘嘅山本優，天生麗質，肌膚白嫩，胸前有一對分量十足嘅H奶，加上阿妹好積極Keep Fit，令佢嘅驕人身材顯得更為激凸，亦令佢喺寫真界扶搖直上。

近朱者赤

2019年推出首隻寫真映像作品嘅山本優，之所以投身寫真界，原來係受人氣寫真妹葉月彩所啟發，好想效法對方，憑身材吸引觀眾，結果如願以償。

除咗拍寫真之外，山本優喺2019年開始擔任舉牌女郎，上年仲榮獲擂台賽事RIZIN選為專屬舉牌女郎呢！自此，優妹嘅心態出現重大轉變，本來唔多鍾意做運動，但喺賽事中見到其他舉牌女郎勁好身材，開始意識到收身嘅重要性，於是努力鍛煉體魄，難怪佢嘅身材愈嚟愈弗。

Profile

年齡：24歲

身高：5呎3吋

三圍：37H-24-35

家陣為寫真事業努力奮鬥嘅山本優，經常將自拍照甫上網，登入佢嘅社交網，就可以欣賞到阿妹嘅性感演出。