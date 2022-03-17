惹火尤物　引「郎」入室度春宵

女人之所以要扮到鬼火咁靚，好多時係為咗吸引異性向自己獻殷勤，甚至發動求愛攻勢，以慰藉獨守閨房嘅寂寞。正如以下四仔中嘅女星，個個都係惹火尤物，為咗溝仔真係乜嘢誘人招數都出齊！

初試誘惑

閨房寂寞，梗係想搵男人曳曳，但係點樣先可以引到男人埋身？呢套由Deeper推出嘅《Fertile Young Things》，就係講述幾位美少女雖然擁有令男士流晒口水嘅火辣身材，但因為處於單身狀態，每晚都覺得寂寞，只能靠自己解決生理上嘅空虛感。直至某個晚上，喺性事上一向好被動嘅佢哋，終於作出改變，嘗試主動誘惑男人，誓要降服對方，以滿足難耐嘅慾火。影片由演而優則導嘅Kayden Kross執導，並搵嚟Amber Moore、Mila Monet、Ryan Reid等脫星演出，個個都係青春慾女，主動溝仔，又點會唔得米呢？

百厭巨乳妹

四仔界有好多巨乳脫星，淨係呢套由Bang Bros製作嘅《Busty & Naughty》，就雲集咗Gabbie Carter、Kenzie Taylor、Rachael Cavalli等多位大波妹，佢哋唔止身材誘人，仲好叻玩弄男人，令對手興奮無比，難怪片廠稱呢套作品好有挑逗性同娛樂性。故事講述呢班百厭巨乳女郎，因為太過貪玩，嚇到唔少男人走夾唔唞，為咗可以解決生理需要，惟有各出奇謀，包括話屋企條渠塞咗、故意整壞架車等等，希望勾引到男人上床。以佢哋咁百厭嘅性格，應該唔難如願以償。

天然胸器

有樣有身材又如何，都要識得搵食至得，就好似呢套由Porn Pros炮製嘅《Perfectly Natural #24》，當中嘅脫星都係胸前有料之人，但溝仔技巧欠奉，結果梗係搵唔到男人啦！影片由Blake Blossom、Hazel Moore、Keely Rose等巨乳脫星演出，佢哋有一個共通點，就係清一色擁有天然巨乳，啱晒一班唔鍾意假波嘅四仔迷。話說回來，呢班索女唔識得點溝仔，又如何滿足空虛嘅肉體呢？方法好簡單，直接喺男士面前自娛，事關片中嘅男人都係下半身思考嘅生物，見到咁養眼嘅畫面，又點能夠把持得住呢？

碟評：

今次介紹嘅3套以索女搵食為題材嘅作品，可謂各有特色。《Fertile Young Things》主打青春陣容，脫星平均年齡約21歲，加埋佢哋喺床上搶攻，名副其實後生可畏。《Busty & Naughty》則以調皮脫星為賣點，仲加入少少劇情，令作品嘅娛樂性相當高。至於《Perfectly Natural #24》則片如其名，以純天然巨乳為賣點，望見一班脫星嘅激凸上圍，已經令人興奮，加上片中激情無比嘅乳搖效果，真係令人流晒口水。