【9次隔離】傳買版權復拍鈕承澤電影　任賢齊：給他機會！

影星任賢齊今日（17日）在台灣出席手機遊戲發布會，近年常因工作穿梭中港台的他，是次從香港到台灣，接受第9次隔離，更說在香港疫情緊張前，已於上月抵台：「回來第9次隔離已經放空，每天不知道在做甚麼，會思考人生，不斷的鍛煉，有點鬆鬆的、瘦蠻多的。算一算這9次隔離，幾乎佔去半年時間，青春都在隔離中流逝，有一種時間好像被偷走的感覺，發現我以前寫歌比較快樂，但最近寫的歌好像很苦悶。」

小齊稱有擔心在香港的太太和子女，也十分掛念香港的同事：「公司有2個同事確診，很頭痛不知道怎麼安置他們，幸好恢復得差不多了，只能交代他們盡可能不外出，不要跟外面有接觸」。他說因隔離過程辛苦，故每次到外地工作都不會帶同家人，只想他們好好的留港：「隔離很痛苦，過程中要不斷檢測，從一下飛機行李就要開始自己拖，有時候還有樂器，非常辛苦」。

小齊為好友鈕承澤執導的台灣電影《跑馬》而增磅至100公斤（約220磅），惟因鈕承澤涉性侵致電影要停拍，有傳小齊已買了版權並完成拍攝。問到小齊是否跟鈕承澤買版權，他說：「目前還在討論中，主要是投資方和版權，希望可以看到豆導（鈕承澤）重新回來，給他機會。目前沒辦法跟我溝通，他的思緒比較混亂，但我會繼續努力。」他說鈕承澤去年底服刑後，外人無法探視，只能靠寫信聯繫，等規定放寬後，再找機會探望。至於《跑馬》是否有可能上映？小齊打趣說，指電影的法文片名是「永不放棄」，所以他會繼續努力，也希望有機會讓大家看到鈕承澤的努力。