【是日通勝】

農曆二月十六

壬寅年 癸卯月 庚午日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、作灶、飾垣

忌：祈福、栽種、置產

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、12、22、35

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：攜眷到郊外走走，清幽的自然環境適合談心。

金牛座：抽空培養個人興趣，對緩解壓力有極大幫助。

雙子座：不如意的事接連發生，要學懂以平常心看待。

巨蟹座：與人合作要顧大局，加強溝通，忌自把自為。

獅子座：愛情運上升，若有心儀對象，不妨主動表白！

處女座：接觸大自然可帶來好心情，壓力也隨之大減。

天秤座：有可能因財失義，處理借貸問題要格外謹慎。

天蠍座：趕交差的心態明顯，有可能在細節方面出錯。

人馬座：謀事要量力而為，逼得自己太緊會弄巧成拙。

山羊座：今天不宜處理太多事，有需要應向別人求助！

水瓶座：耐心不足，工作表面欠佳，小心會丟掉飯碗。

雙魚座：朋友助你解決燃眉之急，心情亦由谷底反彈。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）鼠 財運弱

鼠：是日沖煞，財運一般，需嚴格控制開支。

牛：心不在焉，易得罪人，令運勢雪上加霜。

虎：精神煥發，做事充滿幹勁，表現受讚賞。

兔：與錢財無緣，投資乏機遇，收入遜預期。

龍：事業運強，遇到甚麼難題都能順利解決。

蛇：感情生活穩定，偶有爭執，也無傷大雅。

馬：情緒不穩，工作易分心，提防小人整蠱。

羊：幹勁十足，做事妥當，易於職場獲好評。

猴：謀事要按部就班，急於求成容易犯錯誤。

雞：迎來事業發展良機，別讓好運白白溜走。

狗：桃花旺，單身者有望找到人生的另一半。

豬：待人寬厚，不斤斤計較，有助改善人緣。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

新山不過社

在古代，中原地方會有春秋二祭，即「春社」及「秋社」，是祭祀土地神的例行習俗。

中原以農業維生，所以特別注重祭祀土地，一方面是想減少和避免大自然災禍，期望農作物豐收；一方面是要藉着舉辦節日，凝聚各家各戶的感情。

「春社」和「秋社」是在甚麼時候舉行呢？古人以立春及立秋計算，之後第五個天干為「戊」的日子就是了。

按照中原的民間習俗，拜祭未滿三年的新山墳，要在春社日之前完成，就是所謂「新山不過社」，而為剛去世不久的人拜祭，一般不叫掃墓，會叫作「掛社」。

為甚麼「新山不過社」呢？有很多說法：一說因為那天春社日是皇帝祭祀的日子，平民百姓不可以跟他同日進行，所以要提前；另一說是為了在春社日那天避免與祭祀土神同日，加上那天有很多慶祝習俗及活動，大家都是高高興興、熱熱鬧鬧，跟拜祭這樣的嚴肅心情背道而馳，所以要提早，避免同日進行。

不過，無論是春秋二祭或清明時節，大家都要慎終追遠，時常懷念故人啊！