齊撐港產片！張學友「出山」夥霆鋒鬥戲　力保幕後有工開

第五波新冠疫情重擊百業，TVB停廠、ViuTV新劇延期，電影業更再度陷入寒冬期，不少台前幕後工作人員冇工開！為了打破困局，謝霆鋒上月無懼香港疫情，秘密由北京返港準備新戲，據知，該片將有另一巨星加盟，是闊別大銀幕多年的歌神張學友，電影將於下星期開鏡，令大家可以有工開！

新冠疫情嚴峻，電影業正處於極惡劣之環境，除了戲院停業，有戲冇得上，影響票房收入外，電影的拍攝亦大受阻礙。原本今個月有多部電影開拍，但最終因疫情而無限期延後，有部分正在開工的，亦因有工作人員中招而一度需要停工，嚴重影響拍攝進度，同時令不少電影從業員由生計至往後的工作安排均被打亂，叫苦連天。部分原本預了有工開的幕後人員，對於工作突然延後，均大感措手不及，有人更因「手停口停」的關係，陷入經濟困境！

為了擺脫困局，上一波疫情時，郭富城接拍《斷網》、林家棟主演的《手捲煙》，令一些幕後不致於零工作。而今次第五波疫情，謝霆鋒無懼香港疫情，上月特別由內地返港，為英皇電影《海關戰線》（暫名）作籌備，希望為香港影業出一分力，原來這份心意除了霆鋒，還有「香港歌神」張學友！據知，學友將加盟《海》片，是他繼2016年《暗色天堂》後，闊別影壇6年再度孭飛主演電影。2人再度合作，話題性十足，由於是大型製作，令不少工作人員有工開，電影將於下周開鏡，由邱禮濤執導，霆鋒更會兼任武術導演，女主角則是今年有份角逐香港電影金像獎影后的劉雅瑟，今次嶄新的組合配搭，相信會為影壇帶來一份新氣息。

鄧麗欣余香凝新片上映無期

至於原定今個月開拍的電影，有人氣組合MIRROR成員Ian女友盧慧敏、廖子妤及鄭丹瑞主演，有關寵物的溫情片，眾人早前已試造型，但受疫情影響，開拍日期一改再改，最終更決定無限期延後。此外，余香凝原本要為新片拍攝，亦因疫情延後，令她大感無奈，於社交網留言：「也許現在有很多事情的計劃都趕不上變化，本來在拍攝，現在天天留在家。」她參演的另一部電影則原定近月上映，無奈戲院關閉而上映無期，連環「中招」的她表示：「本來電影上映可以在戲院見，現在只能期待着。」其他受影響的還有鄧麗欣夥拍王菀之及馬來西亞女神林明禎演出的「賀歲片」，更是要無止境的等，未知何時能與戲迷見面。