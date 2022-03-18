「健靈慈善基金」捐贈逾300萬保健品　為前線醫護、弱勢社群打氣

具中西醫學專業的維特健靈健康產品集團創辦人陳曦齡博士，以醫者的初心，盼在嚴峻疫情下，關懷醫護、長期病患、弱勢社群。（客戶提供）

【營業資訊】香港第五波疫情幾何式爆發，確診數字與日俱增，醫療系統不勝負荷、防疫保健物資出現短缺，不少市民深感無助，擔憂會否中招。在這個非常時期，維特健靈的「健靈慈善基金」向有需要人士，特別是前線醫護、社會上低收入的弱勢社群(長者及小童)、長期病患等，捐贈總值逾 300 萬增強身體免疫力保健品，關懷社會上有需要人士，在疫情下為香港出一分力。

以醫者初心 關懷大眾健康

具中西醫學專業的維特健靈健康產品集團創辦人陳曦齡博士，本著醫者初心，希望在這危急關頭，發揮守護大眾健康力量，盡一點力幫助社會上有需要人士：「自變種病毒爆發以來，我看到不論是醫護人員或市民大眾都身心疲累，醫護每日堅守崗位照顧病患，大眾則為家人奔波撲防疫物資、保健中藥品等。作為植根香港的保健品研發及生產商，我們一直以守護大眾健康為使命，即使在艱難時期，也希望能關懷大眾，為大家打氣。」

捐贈總值逾 300 萬保健品

因此，即使在疫情百業艱難的時期，維特健靈的「健靈慈善基金」以實際關懷行動，捐贈具提升免疫力功效的維特健靈保健品，包括「五色靈芝」、「知音蟲草」、「盈活雲芝」、「素滴雞精」，以及自家生產的 Nano-HF95 納米抗菌口罩等，予社會有需要人士，將優先支援前線醫護、長期病患外，鑑於是次疫情，特別威脅長者及小童的生命健康，故此將率先惠及低收入社群的長者及家庭，透過保健品幫助提升自身免疫力，盡量減低風險。是次受惠機構包括致力幫助低收入弱勢社群的香港社區組織協會、支援癌症患者及其家人的香港癌症基金會等，受惠機構將派發保健品到有需要人士手上，幫助他們增強體質。

推出抗疫中成藥註冊藥品

除捐贈保健品計劃，本港曾出現恐慌搶購連花清瘟膠囊，有見及此，維特健靈亦已投產獲香港中成藥註冊、以中國藥典方連花清瘟配方製作的「感冒消」，增加市場上供應，緩解市民對抗疫藥品短缺的擔憂。