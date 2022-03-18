【討娘娘歡心】士多啤梨的甜蜜「圈套」？

嗱！各位兵哥，今時今日要討娘娘歡心，已不能普普通通鮮花禮物或燭光晚餐，對女生來說，戒指總有特殊意義，不過，貴氣或正經款式的大家就見得多，不如來點機心，買番隻少女味重又有點搞笑的戒指，相信能博得閣下娘娘一笑啦！

Bandai向來有不少大受歡迎的扭蛋系列，而食物戒指系列就是其中之一，除了最廣為人知的飯團餡料戒指外，還有蛋黃、關東煮、章魚燒、肉片等，而且連扭蛋殼都是符合主題的造型，無論是送給為食貓的自己還是另一半，都是一份好Sweet的小禮物。這系列近日添了生力軍，以甜蜜又粉嫩的各式士多啤梨甜品為造型，設計出5款甜品戒指，包括士多啤梨甜甜圈、士多啤梨蛋糕、士多啤梨大福、士多啤梨馬卡龍及士多啤梨撻，款款都設計得十分細緻，望見都流口水。不僅如此，就連扭蛋的蛋殼都是士多啤梨造型，同時亦是戒指盒，分別有粉紅色及紅色隨機抽出，真係由內而外都咁可受，士多啤梨控一定超心動。

這組士多啤梨甜品主題戒指目前已推出市面，此外，本月底亦預計推出章魚燒主題戒指第二彈，在粒粒章魚燒戒指盒中又新增了5款章魚，大部分都帶有小心思，驚喜滿滿。為食的你，還可以期待同樣預計於本月底推出，會發光的「ご褒美丼ライト」系列，共有海膽丼、三文魚籽丼及鰻魚丼三款，相信美食在為食貓眼中，就是會閃閃發光！