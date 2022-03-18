星級煮意︱黎淑賢炮製咖喱雞湯米粉　呢個步驟最緊要...

繽FUN星網新一輯煮食節目《星級煮意》又嚟喇！今輯就請來了「美魔女」黎淑賢（Bonnie）接力，一連4集為大家炮製東南西美食篇，四子之母的Bonnie，下嫁醫生許智政後便化身全職媽媽，雖然每日忙於照顧家庭，但喜愛下廚的她也醉心鑽研不同菜式，實行每日為老公及4個兒子製造驚喜。

首度菜式「咖喱雞湯米粉」乃Bonnie拿手之選，材料有雞、泰國咖喱醬、豆卜、南薑、雞紅、雞湯、魚露、椰奶、芽菜及米粉，雞可以無論新鮮或雪藏兩者皆可，為求加強口感，Bonnie也習慣加入雞腎。醃雞過程很簡單，只需少許沙糖、鹽、豆粉、檸檬葉及香茅。而芽菜及米粉先用水浸作備用，豆卜由於經過油炸，建議也先用水過清表面油分。

一切準備就可以開始，首先把咖喱爆香，雖然過程攻鼻好痛苦，可是缺少這個步驟，就未能突出湯底香味，當聞到咖喱夠晒香味後，加入雞件，並炒到至少3成熟，再打兩圈魚露，接住便倒入適量雞湯及水，切忌只用雞湯取代水，否則湯底會太濃，當水滾後再多煮5至10分鐘，再加入南薑、雞紅、豆卜，以及約一包分量的椰奶，滾起後再加豆卜，之後等待湯底再次滾起。至於已準備好的米粉及芽菜，則把所需分量放入碗，再加上連材料的湯底，一碗熱辣辣的湯米就大功告成。Bonnie還表示若然對味道有更高要求，於進食前加入某些調味料，完全是另一境界！