假日早午餐　身心滿足

天氣回暖，朝早日光充足，伴隨柔和微風，總比凍冰冰的冬日好。假日趁天氣好，把握機會來個周末早午餐，邊品嘗環球美食和美酒，邊同陽光玩遊戲，暫時脫離疫情的陰影，心情都好啲。

法日料理

日本菜和法國菜的選材、烹調方法和擺盤都各有特色，融合兩地優點的菜式，極具吸引力。灣仔法日扒房BIFTECK由現時開始推出2款全新4道菜早午餐菜單，「Le Voyage du Wagyu」選用日本京都姬牛不同部位入饌，餐前小點有雪室和牛西冷卷丶牛肉他他配紫菜飯團丶原種番茄沙律，主食是和牛牛尾烏冬，和牛三食有A5酒粕和牛牛柳天婦羅丶慢煮A5宮崎牛臀肉丶京都姬牛，最後以和牛雪糕配紫蘇啫喱作結。另一款「Le Voyage des Fruits de Mer」則以海鮮為主，餐前小點是蜆肉沙律丶日本魷魚沙律飯團和原種番茄沙律，另外有蟹肉烏冬配海膽麵豉湯作主食，烤海鮮拼盤有鮮帶子丶新西蘭小龍蝦和廣島蠔天婦羅，甜品是櫻花蝦雪糕配薑啫喱。客人可用優惠價享2小時無限暢飲指定Rosé，用來配美食就更夾。

西班牙小食

西班牙Tapas種類多多，一向是佐酒的最佳小食，西營盤西班牙餐廳La Paloma提供周末早午餐，就有多款西班牙小食，最近推出就有加泰羅尼亞式墨魚豌豆肉丸、鮮嫩八爪魚配薯仔及和牛配薯條等，再加傳統海鮮大鑊飯、慢煮烤乳豬等美食，分量十足，加指定價可享2小時無限暢飲Sangria，徹底感受西班牙滋味。

中西合璧

每個人口味都不同，若然食物多元化，各有所好就最完美。尖沙咀香港瑰麗酒店Holt’s Cafe以環球美食作主題推出新的周日早午餐，海鮮拼盤有生蠔、半隻波士頓龍蝦、帝王蟹及大蝦，5款無限定供應的小碟有蝦餃及燒賣點心拼盤、薑葱豉油雞、招牌蜜汁烤叉燒、意式傳統Arancini芝士炸飯糰和法式酥皮肉凍。主菜有煙三文魚牛油果多士、香烤鮮茄西班牙伊比利亞黑豚四配炒飯、芝士漢堡或照燒比目魚，客人可任擇其一，或可加錢享用USDA美國肉眼扒。最後以楊枝甘露或白芝士柚子蛋糕等甜點作結，加指定價錢可2小時無限暢飲指定果汁、啤酒、雞尾酒或葡萄酒。