VISION AVTR阿凡達新物種

它沒有軚環、波棍、加速及制動腳踏，車廂內一個按鍵也沒有，但它不止可向前和向後移動，還可斜行。

恍如球體般圓的車轆，既會發光，亦會變色，可作轉向指示燈；背部30幾塊類似爬行類動物鱗片的東西，能透過感應，自主作360度移動，就像牆頭草一樣，風吹邊便靠邊便；它能感應你的心跳，亦能透過「數碼化神經元」將能量和信息的流動視訊化，呈現不同反應/效果，就如有生命和有靈魂般。與其說它是一輛充滿未來感的概念電動車，不如說更像是一種「生物」。

它就是平治(Mercedes-Benz) 與 電影《阿凡達》 (AVATAR )導演占士金馬倫(James Cameron) 及其團隊合作開發的概念電動車VISION AVTR。此車在兩年前發表，原計劃是為已幾度延期上映的電影《阿凡達2》 (AVATAR 2) 造勢，唯上映期一再推遲，暫時最新消息是推到今年12月中。加上在此期間全球只此一輛的VISION AVTR原型概念車抵台展出，再度引起關注。

AVTR這個字組，除了讓大家直接聯想到阿凡達 (AVATAR)，其實亦有「Advanced Vehicle Transformation」(即「轉型先驅」)的意思。而VISION AVTR正是受電影中虛構的潘多拉世界所啟發，實現人、車和環境一種前所未有共生關係。而要實現這點，首先當然是從可持續層面入手。車上採用可回收材料製成的革命性有機電池技術，將可持續性提升到新水平。該技術是首次以石墨烯為基礎的有機電池化學，完全不含稀土和金屬，完全可回收。這意味著在未來，電池可以堆肥。電池容量約 110kWh，可實現逾700km的零廢排續航里程。亦因擁有極高能量密度，能通過自動傳導充電技術快速充電，不到15分鐘便可將電池充滿。

其次就是採用可持續的內裝物料，實現可持續的現代奢華。像全車4座椅，均以由由舊衣服、旗幟和 PET 膠樽等回收材料製成、全球第一種亦是唯一一種在整個生產過程注重低污染物排放和低能耗、 能保證環境可持續性的超細纖維--DINAMICA®純素皮革包裹。此外，地板則採用了Karuun®藤製木板，其原材料乃是來自印尼熱帶雨林中依賴與周圍樹木共生、生長速度極快、素有「隱藏的寶藏」之稱的天然藤枝，並且是以人手採伐。不僅為車廂增添不少自然氣息，兼能營造溫暖和諧的氛圍。

考慮車載數碼化科技應用的程度提高，有一定電耗，為保持高效能源供應，即在不影響由有機電池所產生的驅動性能功率大前提下，設計團隊在尾部特設集成式太陽能板，為車載的數碼化科技系統供電。 斜背車頂上設有33塊可多向移動、酷似爬行類動物鱗片的仿生物翼片(Bionic Flaps)，它能通過駕駛者與外界交流。說得具體一點，當感受到駕駛者的加速、減速、煞車、轉向等指令，會自行透過自然流暢的動作，令翼片移動至不同的傾斜度，包括：全部或焗部向前傾、向後傾、向右斜或向左斜等，藉此與外界(例如：流動的風)進行交流，達致善於控制風阻之效。

除了設有翼的斜背，腳下像球體般圓的車轆亦是一大焦點。造型上，它採用了輪圈及輪胎一體化設計，而且完全凸出輪拱之外，中間會發光6瓣式設計，靈感來自電影中聖樹種子。它不止識發光，當收到駕駛者的轉向指令，它會變成閃動着橙色轉向指示燈。功能上，四個轆連接着四個完全獨立控制、總功率逾350kW的電馬達，意味着每個車輪都可以單獨驅動，包括可同時以相反方式驅動前後軸，使其能做出最大約30度的橫向移動，即有點像蟹一樣的打斜移動。配合具備完全可變扭力分配的創新智能全輪驅動系統，保證了最高水平的駕駛動態及最佳的主動安全性。

說到這裏，大家會想，車上不設軚環、波棍、按鍵、加速及制動腳踏，駕駛者如何發出「指令」？車上採用了一個結合由內而外交流設計理念的全新人車溝通方式，而焦點就落設在前排兩座之間、微微突起、發出柔和藍光的生物識別連接兼多功能控制器上。只要坐到車上，將手掌放在上面，便會喚醒它，並對你的心跳和呼吸自動建立生物識別連接，並與車輛融為一體。值得一提，無論你坐在前排的左邊或右邊都可是駕駛者，事關駕駛期間隨時透過生物識別連接轉換駕駛者。

另外前座車頂設投射器，在你真正需要並想使用時，只要打開手掌，慢慢向左右移動，相關功能的全息圖像逐一出現在掌心上，你可藉此揀選及啟用不同的功能，包括使用實時3D影像顯示功能。透過覆蓋整個中控台的T字弧形大屏幕，讓你以自然的方式去發現和意識人眼通常看不到的各種自然力量，例如磁場、生物能或紫外線，並與環境互動，展開超感觀體驗。屏幕既會顯示車輛前方道路情況，同時亦會顯示車輛周圍和周邊區域的外部世界。有趣的是你可選擇以不同的視覺體驗，去探索和欣賞外部世界，包括：中國黃山、美國115米高的Hyperion樹、澳洲 Hillier粉紅鹽湖三大自然奇觀，甚至是以電影中Direhorse六腳馬或Banshee靈鳥的視覺於虛擬的潘多拉世界穿越或飛行，邊駕駛邊探索。加上每個座位有8個激振器，產生的振動能使座上客感受到外面的世界或他們自己的脈搏。配合逼真的360度環迴音效下，可完全直觀地識別車輛的那一側有溪流流過或響起鳥鳴聲在哪裏，帶來將現實與虛構融為一種獨特的體驗。