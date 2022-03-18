45年後再出山！區瑞強開民歌結他班

歌手區瑞強（Albert）夥拍結他教師劉卓威（Jacky）今日（18日）舉行記者會，Albert宣布相隔45年後出山教授結他，將開設民歌結他彈唱班網上課程，他表示：「我入行前係專業結他老師，教咗3、4年，有過千個學生，當年我由一對一，最多試過一對100，但就嘈到不得了，依家有得網上教就好方便。我未試過網上教學，無論幾多人嚟上堂都會照開，我已經拍咗一啲教材。喺民歌方面我算得上係全世界最有經驗嘅人之一，50年多都冇停過唱。」

問到今次是否因為酬勞吸引而打動他出山，他稱不為賺錢：「其實係冇乜酬勞，只係一個普通老師嘅價錢。咁多年來，好多人叫我教結他同唱歌，我收得你幾多錢呀，我做個騷，一張門票都1千，2張都2千，依家可能教8堂先係呢個價。其實係因為疫情，令心態改變，想返璞歸真同有所傳承。」另外，Albert透露與Jacky除了合作教學外，又會一齊推出CD，他還找人將經典歌《那天再重聚》重新填詞成為抗疫版《盼終會團聚》。而下月1號及8號Albert會舉行兩場免費的直播點唱騷，現時已有30名歌手拍片支持，他會將2晚籌得的善款用來購買抗疫物資，並會親身落區送給有需要的市民，尤其長者。