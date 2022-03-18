范瑋琪走出兩年低潮期　46歲生日爆喜訊

台灣女星「范范」范瑋琪前年因口罩風波引發軒然大波，又與老公「黑人」陳建州捲入盜版盒子爭議，二人後來參加慶祝王力宏隔離出關聚會，卻遭網友指出違反防疫規則，是非不斷。今日（18日）是范范46歲生日，她發文細訴這些日子以來的心聲。

范瑋琪走過兩年的低潮，近日她發行新專輯，重返歌壇。面臨到諸多困難總算是走出低谷，她在社交網發文對粉絲道聲謝，她表示生日願望是：「願世界和平永遠不要有戰爭、Pandemic（意指新冠肺炎）快點結束，每個我愛的人和愛我的人都健康平安快樂。」

范瑋琪還爆出喜訊，表示送給自己一篇碩士論文做生日禮物，還分享勵志格言：「follow your heart and never quit or give up on yourself。」她表示萬分珍惜兩年來的校園生活，藉着這個機會已重新認識了世界，她感性地說到：「讓我知道如何恰如其分的和自己相處，對所有的流言蜚語一笑置之坦然面對」。

貼文發布後，網民即獻上祝福：「生日快樂，恭喜您完成碩士學位」、「一笑置之太讚啦」、「范范，很開心又看到你重新出發」、「得失之間，點滴心頭，你值得擁有快樂美好的生活」、「喜歡這樣的正能量」、「很開心看到妳，信心滿滿再出發」、「加油喔！喜歡妳的歌也喜歡你的人」