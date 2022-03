范瑋琪走出兩年低潮期　46歲生日爆喜訊

台灣女星「范范」范瑋琪前年因口罩風波引發軒然大波,又與老公「黑人」陳建州捲入盜版盒子爭議,二人後來參加慶祝王力宏隔離出關聚會,卻遭網友指出違反防疫規則,是非不斷。今日(18日)是范范46歲生日,她發文細訴這些日子以來的心聲。

范瑋琪走過兩年的低潮,近日她發行新專輯,重返歌壇。面臨到諸多困難總算是走出低谷,她在社交網發文對粉絲道聲謝,她表示生日願望是:「願世界和平永遠不要有戰爭、Pandemic(意指新冠肺炎)快點結束,每個我愛的人和愛我的人都健康平安快樂。」

范瑋琪還爆出喜訊,表示送給自己一篇碩士論文做生日禮物,還分享勵志格言:「follow your heart and never quit or give up on yourself。」她表示萬分珍惜兩年來的校園生活,藉着這個機會已重新認識了世界,她感性地說到:「讓我知道如何恰如其分的和自己相處,對所有的流言蜚語一笑置之坦然面對」。

貼文發布後,網民即獻上祝福:「生日快樂,恭喜您完成碩士學位」、「一笑置之太讚啦」、「范范,很開心又看到你重新出發」、「得失之間,點滴心頭,你值得擁有快樂美好的生活」、「喜歡這樣的正能量」、「很開心看到妳,信心滿滿再出發」、「加油喔!喜歡妳的歌也喜歡你的人」