《造星IV》黃筠兒濕身跳舞拍MV：差啲跣親！

《全民造星IV》參賽者黃筠兒（Chloe）一直夢想成為跳唱歌手，最近佢終於夢想成真，其首個派台歌《Good Vibes Only》快將推出，當作為今年的生日禮物。去年參加《造星IV》的Chloe，憑造星主題曲《前傳》夏之次部曲MV，被網民稱讚為顏值擔當，甜美面孔加上跳唱實力令她汲納不少粉絲，比賽過後，她隨即為新歌準備。新歌《Good Vibes Only》走輕快節奏，由星級幕後班底製作，包括JNYBeatz作曲、陳詠謙填詞、監製周錫漢及Sunny Wong排舞等。

為了拍攝MV，她走訪屯赤隧道海濱、黃金海岸及室內Rollar場拍攝，其中一幕，她需要於濕水的枱面上跳舞，仲差點跣親，搞到全身濕晒，絕不錫身。她說最難忘是MV分兩天拍攝，第一日只有6度，下着雨非常寒冷，要靠暖包取暖。但到了第二天氣溫升至25度，陽光猛烈，拍外景時還被曬傷，她說：「外景前幾天導演跟我說準備了一架車，我以為我要揸車，於是找爸爸幫我補鐘，媽咪就非常擔心我會撞車。拍攝當日我好緊張，但最後原來我不用揸車，只是坐在車上拍攝，當堂舒一口氣，在我身上經常會出現這些烏龍的誤會，哈哈！」Chloe希望大家欣賞MV時，可以留意一下香港的景色，她說：「等埋位時，我都有細心欣賞周圍風景，用手機拍了好多相，香港真係有好多好靚嘅地方呀！」

Chloe早於英國大學畢業，回港後，曾簽約兩間經理人公司，經歷被投閒置散及公司倒閉的事業低潮，現在終於可以實現出道夢想，她興奮之餘，同時也心存感激，她說：「記得上年離開《造星IV》舞台後，經歷了一段短暫的消沉時期。好多謝公司一直的陪伴及照顧，他們對我的信任是我最大的強心針，我覺得自己好幸運，可以加入呢個好似家人的團隊，今年的生日願望係希望新歌能有好成績，可以報答大家。」