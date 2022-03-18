鍾雨璇疫情下手停口停　搵曾頌珊求救開飯

歌手鍾雨璇（Ophelia）、《全民造星III》羅浩晉（Ken）及曾頌珊（Kiddia），今日（18日）現身長沙灣進行直播帶貨，由Kiddia負責執導，問到為何有做帶貨念頭，Ophelia說：「因為疫情影響大家都少咗工作，要搵飯食，要向Kiddia求救，哈哈。」身旁Kiddia則説：「其實我都因為疫情好多幕前工作停滯咗，不如就試吓埋幕後工作，都係第一次做直播導演，因為之前都有做過直播，睇過其他工作人員點做，所以對流程都識少少嘅。」她指前期工作很重要，所以預早一星期已安排好晒，問到對導演表現評價，Ken打趣説：「我冇得唔滿意，佢係導演，我唔滿意就冇得撈。」

談到疫情，Ophelia表示家中成員早前不幸染疫：「一家4口中晒，我係第一個中先，之後染埋畀細佬，之後就到媽咪同爹哋，因為輪住中，所以前前後後差不多20日先全部清晒出到關，嗰段時間真係困到差啲癲，悶到好想喺露台大叫救命。」她指當初亦不斷撲檢測包：「我初初周圍搵要50幾蚊盒，屋企堆咗好多存貨，依家出面只係賣十幾蚊盒，如果早啲識Kiddia就好啦，佢有好多。」Ken表示疫情下要增值自己，正籌備專頁教大家時裝配搭。