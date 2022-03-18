【高海寧戰友】「馬國Baby」黃詩棋爆被問價　險遭潛規則

來自馬來西亞的李元玲及網紅婉婷憑「胸」猛姿態榮登馬國性感女神之列，但被獲肯定是樣靚身材正的馬國女神，相信只有黃詩棋（Yumi）！被指跟Angelababy撞樣的Yumi是模特兒出身，現在是馬來西亞人氣女星，由2017年開始連續四年入圍美國電影網站TC CANDLER的「全球百大美女榜」，而其35D、23、24的魔鬼身材，尤其「滴水胸」，加上常網晒水着相等大量索相，難怪吸粉無數，至今其社交網的粉絲追蹤人數逾250萬。

曾和林峯合演劇集《也平凡》、和內地女星李一桐合演劇集《鶴淚華亭》等的Yumi，不單是男星古天樂旗下的藝人，原來更和另一咪神高海寧是好友。雖然她們同是「峰」頭十足，但惺惺相惜，去年Yumi來港拍戲時，期間連續兩晚跟高海寧等朋友相聚吃飯，當時高海寧更網晒合照及留言：「下次不用坐街邊，坐海邊！」可見交情非淺！早前高海寧網晒獨照時，Yumi留言激讚：「好瘦好瘦！」網民笑言兩大咪神友誼第一，是「咪壇戰友」！

近年也投放時間發展內地市場的Yumi，曾自爆遇過「潛規則」，指有次在內地出席飯局時，因有見翌日要工作，故想提早離席，但有某「大人物」即直斥她「唔識做」，更爭點被封殺：「當時我很害怕，最後還是選擇離席，如果真的遇上被灌酒或毛手毛腳，適當時候要借尿遁，不能傻傻的留在原地。」她更說以前常收到奇怪訊息，對方稱出價10萬至15萬港元「包」她五日四夜：「有一個人更奇怪，指定要我帶紅絲巾，說去澳門的賭場，難道要我旺他嗎？」