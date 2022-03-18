小柄巨乳妹　鬥潮吹功夫

夕美紫苑同逢見梨花深諳潮吹功夫，今次一於比併吓邊個潮吹最強啦！（互聯網）

高挑美女同小巧美人兒，大家鍾意邊類型多啲呢？我就會揀後者喇！日本AV界有好多屬於小柄身形嘅妹系女優上圍激凸，正宗係廟細燈籠大，好似夕美紫苑同逢見梨花咁，而且佢哋仲深諳潮吹功夫，今次一於比併吓邊個潮吹最強啦！

癡態盡現

今年22歲嘅夕美紫苑，從面上嘅氣質及古銅色嘅肌膚嚟睇，似乎帶有少少南美血統，不過由出道至今，佢都未有透露自己嘅血統。雖然佢嘅背景咁神秘，但係大家只需要集中欣賞佢嘅演出同身材就得啦！

佢生得細細粒，身高僅得4呎11吋，但係胸前就擁有一對脹卜卜嘅I奶，而且仲呈誘人嘅木瓜形，相當養眼。2018年投身AV界並效力大廠S1，之後就轉投到其他AV廠搵食。初出道時佢走純情怕醜妹形象，不過家陣演出經驗豐富咗，連帶戲路都改變，開始扮演癡女角色，主動勾引男人上床激戰。值得一讚，係佢嘅床上反應強烈，更加深諳潮吹絕技，同男優激戰期間好多時都會突然出現山洪暴發，十足噴水池咁，令畫面濕氣勁重，夠晒精彩悅目！

夕美紫苑

年齡：22歲

身高：4呎11吋

三圍：39I-26-37

弱質女流

逢見梨花同樣係今年22歲，2019年出道拍AV，賣點係身高只有4呎9吋，重量38kg，但係胸前擁有一對純天然H奶，上圍同夕美紫苑有得揮，但係佢比對方嘅體態嬌小同纖巧健美得多，加埋楚楚可憐嘅氣質，予人鄰家少女嘅感覺，十分惹人憐愛，令佢扮演各種弱勢角色時，更加能夠觸動人心，同時又令人睇得零舍興奮。

提到梨花嘅演出，的確值得細味，原因係佢演出夠投入，受到刺激時除咗閉目享受，仲會鶯鶯呻吟，刺激再加強啲，更會表情扭曲兼身體出現痙攣，繼而爆發潮吹，搞到成張床單都濕晒！為咗帶畀大家新鮮感，近年佢演出更多唔同題材嘅作品，不時扮演動漫角色同特攝女英雄，換上搶眼戰衣上陣，帶來更豐富嘅視覺享受。

逢見梨花

年齡：22歲

身高：4呎9吋

三圍：32H-22-32

第1回合

鬥吸金

夕美紫苑近期除咗拍AV之外，發展路線相當多，包括登台唱歌，亦搞埋打機直播，搵食門路相當多，吸金力強。至於逢見梨花，只係久唔久為成人電視頻道做主持，吸金力弱咗啲！

第2回合

鬥身材

夕美紫苑身高4呎11吋，上圍擁有一對I奶，但係條腰就粗咗啲，唔似得逢見梨花咁大波得嚟胴體纖巧，單係條22吋水蛇腰就已經贏晒啦！

第3回合

鬥演出

逢見梨花樂於嘗試演出不同題材嘅作品，甚至拘束、中出等重口味玩法都會接受。相反，夕美紫苑仲係好錫身，由出道至今都未有重口味嘅演出。

梨花更優勝

同樣都係屬於小柄身形嘅妹系女優，夕美紫苑可愛又活潑，但係體態愈嚟愈肥胖，至於逢見梨花又大波又纖瘦，而且演出多元化，所以比紫苑更勝一籌。