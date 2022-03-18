講到一王兩后式嘅三人行，真係齋諗都興奮！不過點解唔係一王三后、四后，甚至五后呢？原因好簡單，呢啲叫做體能限制幻想囉！美國四仔界亦有唔少以三人行為題材嘅作品，想知有幾好刺激，就要睇吓今次介紹嘅好戲喇！

飢渴慾女

囡囡純情得嚟又體貼，仲要係打孖上，男人梗係唔會抗拒啦，就好似呢套由Private製作《Cheeky Teens #2》咁，連演出嘅男優都話，相當享受拍攝過程。由Sam Frost執導，搵嚟Amalia Devis、Lottie Magne、Light Fairy等脫星演出，雖然佢哋個個外表清純，但係上到床就會變成飢渴慾女，強烈嘅慾望加上激烈嘅肢體動作，令四仔迷睇到興奮無比。佢地玩起三人行時，更係默契十足，加上出色嘅床技，令人有意外驚喜。

波濤胸湧

兩個囡囡嘅手作仔技術唔差，同時擁有一對激凸巨乳，試問男人點會抵擋得住？呢套由Digital Sin推出嘅《Naturally Busty #3》主打純天然巨乳，嚟到最新登場作，片廠突然加入三人行元素，估唔到兩女一男嘅連場手作仔演出，加埋精湛嘅口技以及啪啪聲響嘅活塞運動，極盡官能刺激。而今次片廠更搵嚟Blake Blossom、Lana Rhoades、Gianna Dior等又靚女又大波嘅脫星演出，配合大特寫鏡頭，令畫面波濤胸湧，仲有逼爆芒嘅感覺添！

齊人之福

男人總係想享受齊人之福，只係當中嘅樂趣係咪咁令人興奮呢？睇完呢套由Adam & Eve推出嘅喜劇四仔《Double Booked: Honeymoon》後，相信大家會更期待呢種齊人生活。由Andre Madness執導，並搵嚟Lauren Phillips、Nicole Sage、Bella Rolland等巨乳脫星演出，劇情相當有趣，講Lauren Phillips喺酒店舉行婚禮，點知新郎突然走佬，而另一對新婚夫婦Nicole Sage及Ryan Driller發現酒店搞錯咗，安排佢哋同Lauren Phillips同一間房。一個係失婚新娘，一對係嚟渡蜜月嘅新婚夫婦，就係咁玩起三人行，結局更係令人意想唔到，絕對係娛性十足嘅作品。

碟評

四手亂彈嘅精髓，在於兩位脫星唔止要配合得好，手指動作更係要好似彈琴咁，先至會有視覺效果，而講到呢點嘅話，《Cheeky Teens #2》中嘅脫星真係勁合拍，唔單止手部動作配合得好，就連轉位時機亦恰到好處，視覺效果一流。如果想睇兩人合拍加上天然巨乳，《Naturally Busty #3》可以一次過可以滿足大家兩個要求，除咗巨乳夠吸睛，佢哋激烈嘅床上反應，令人睇到咬牙切齒。至於《Double Booked: Honeymoon》係近年少見嘅四仔喜劇，雖然橋段唔係新，但係勝在演得夠投入，香艷場面亦豐富，娛樂性十足。