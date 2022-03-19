【是日通勝】

農曆二月十七

壬寅年 癸卯月 辛未日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、下午5時至7時

宜：祭祀、祈福

忌：大事勿用

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、16、38、45

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：被突發事故拖慢了工作進度，既急躁又無奈。

金牛座：有機會以超值價買到心頭好，讓你眉飛色舞。

雙子座：遇到問題總有辦法解決，能力獲身邊人認可。

巨蟹座：財運稍遜，投資要注意風險，以免得不償失。

獅子座：手頭緊就不要亂消費，碌卡借貸令問題惡化。

處女座：愛情運不錯，只要悉心打扮，不難吸引異性。

天秤座：辦事能力贏得讚賞，但要謹記滿招損謙受益。

天蠍座：工作表現受肯定，別得意忘形，應繼續努力。

人馬座：謀事出現阻滯，思緒陷入迷茫，耐性快耗盡。

山羊座：情緒低落，謀事缺乏熱情，難以取得好成績。

水瓶座：大吃大喝是有代價的，錢包身體都會出問題！

雙魚座：行事作風太拘謹，易令同事誤會，影響合作。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）猴 桃花旺

（跌）牛 阻滯多

鼠：身心狀態差，處理錢銀問題要提高警覺。

牛：是日沖煞，事業遇阻力，需要耐心克服。

虎：偏財旺，易有意外進帳，切忌貪得無厭。

兔：財運回穩，可望擺脫入不敷出的窘境。

龍：精力充沛，行動力強，面對困難當閒事。

蛇：健康運平平，若身體不適，要及早求醫。

馬：與錢財有緣，家人長輩將帶來賺錢機遇。

羊：工作欠順暢，需沉着應對，問題可擺平。

猴：桃花旺，單身者有機會結識合眼緣異性。

雞：人緣運上升，受同事支持，對事業有利。

狗：有伴侶者易對另一半不滿，感情現裂痕。

豬：吉星拱照，事業漸入佳境，財運也上升。