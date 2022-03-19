東方日報C1：譚俊彥2個月蝕6位數　攞正牌賣肉求榮

視帝譚俊彥投資的餐廳被新一波疫情打殘，短短2個月蝕足6位數，為求存想盡辦法，既賣火腿又申請賣生肉牌照，笑言是「賣肉求榮」。擁多間食店的視后林夏薇亦蝕住做，轉型做外賣之餘，還有店舖需暫時關門，揚言抗疫為大前提下，雖然無奈，但也只能接受！

本地新一波疫情橫行2個月仍未見放緩，打殘百業，飲食業首當其衝，不少食肆抵受不住營業額創新低，被迫走上結業之路。視帝譚俊彥（Shaun）與視后林夏薇旗下食肆亦無一幸免，正在吊鹽水，認真慘情！

Shaun近年於土瓜灣開設西餐廳，主打熟成牛肉，為了保持肉類新鮮度，專誠花逾10萬港元於美國訂製凍肉櫃，本來餐廳已先後經歷4波疫情，去年底生意漸上軌道，怎料第5波疫情突襲，殺他一個措手不及。由於當時他已飛往內地為新劇作準備，故只能隔空與餐廳拍檔商議。

人事變動 無可奈何

面對情況愈來愈差，Shaun作出一系列改革，昨日受訪時表示：「第一樣係轉型做多啲外賣，會賣代理嘅火腿同產品，基於未有明朗嘅方向，餐廳無可奈何之下都會有人事變動，呢個決定好困難，因為員工都要養家。希望疫情快啲過，但預計到時所有嘢要重新洗牌再嚟過。」

鑑於Shaun經營的餐廳多數做晚市，惟現時6時後禁堂食，故只能退而求其次做午市，但效果不算太好，生意額直插新低點，只餘下平日的一成收入，加上租金及其他雜費，短短2個月蝕了逾十萬！貴為視帝的他雖然現時身價上升，新劇收600萬港元酬勞，但可說是左手來右手去，他對此不欲多談，只無奈說：「蝕幾多唔想講，唯一最想係疫情快啲過。（點幫補生意額？）暫時賣住火腿先，今次真係『賣肉求榮』，同埋申請緊賣生牛肉牌照，因為疫情關係，申請都需要時間，惟有等吓啦。」現於橫店拍《隱娘》的他，一直有留意本港疫情進展：「真係好擔心，父母年紀大，一對仔女又細，我唔喺佢哋身邊，好在陳煒未婚夫第一時間幫小朋友打咗針，叫做安心啲。」

安全起見 暫停派飯

至於坐擁19間食肆的林夏薇亦是今波疫情受害者，她表示旗下點心店轉型做外賣：「真係好無奈，但冇辦法，依家抗疫第一。因為之前開緊劇，所以一直由拍檔睇住，大家都好大壓力。」雖然現時做生意甚艱難，但她會盡力保住員工飯碗：「暫時都係北角舖頭閂住先，因為有員工確診，我哋要保障食客安全，黃金海岸店就轉咗只做外賣。（深水埗繼續派飯？）呢排疫情太嚴峻，派飯太近距離，都驚老人家有危險，所以暫時停住先，等遲少少先再派。」

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