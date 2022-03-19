儲糧有計！齊Get蔬果保鮮小妙招

不時的突擊圍封強檢，加上減少外出，不少人都開始有「儲糧」的習慣。乾糧或冰鮮肉類還可以保存得較久，但新鮮蔬果的保鮮期確實不長，除了依靠保鮮袋及保鮮盒，甚至真空保存外，小記提供一些簡單方法，令蔬果的保鮮期延長，同大家一齊「疫」中求鮮。

【水果篇】

正所謂一日一蘋果，醫生遠離我，但原來對身體有益的蘋果卻是其他水果的「催命符」，事關它釋出的化學物質「乙烯」會催熟放在其周邊的水果，特別是香蕉及杧果等易成熟的水果，所以要將它們分開擺放。

此外，若然想將香蕉的保鮮期延長，還可以將保鮮紙包裹香蕉的莖部，減少水分流失，延遲其熟成的速度，切忌將香蕉放在雪櫃保存，需放在室溫中，以及避免陽光照射。

【蔬菜篇】

蔬菜的保存基本上可分幾類，一是綠葉蔬菜的保鮮關鍵是在於水分，購買時最好選擇較「乾身」的蔬菜，其次回家後亦不要沖洗，而是用廚房紙巾把其包起，然後放入塑膠袋或密實袋中保存，注意根朝底，葉向出。

另外，保存番茄、薯仔等根莖類蔬菜時，要放在室溫的陰涼處，而薯仔的保存更有巧妙技巧，折衷的方法是連同蘋果一起保存，因為蘋果釋出的化學物質雖會對其他水果有催熟作用，卻偏偏可以延緩薯仔的發芽時間。謹記要把洋葱及薯仔分開儲存，因為洋葱會加速薯仔的發芽時間。

明白刻下的環境，大家每每會多買幾天的蔬菜，建議選擇較耐放的蔬菜如西蘭花、燈籠椒、青瓜等，而更為耐放的就有南瓜、椰菜、芹菜、蘿蔔等。