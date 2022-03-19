好有Feel！陳湛文想跟廖子妤拍情慾戲

由林柏希主理的網上節目《月傾會》，日前特別請來演員陳湛文做嘉賓，曾入圍金像獎最佳新演員的陳湛文，演過不少舞台劇以及劇集，早前更憑ViuTV劇集《IT狗》而人氣急升，問他對此有何感覺？他謂：「我會話係有少少守得雲開！因為經歷過失落金像獎獎項，我又唔會期望太大，本來真係覺得大家都應該唔記得我㗎啦！」

之後去到重頭環節《大膽答 冇膽食》，問陳湛文有冇遇過合作演員令他感到難受？他就話曾經遇上一個資深男演員：「嗰個難受唔係對我侮辱，而係覺得佢唔尊重演員呢一份工作，因為佢埋親位都飲到成身酒氣，台詞又唔記得，仲要導演叫佢唔好咁做，佢呢頭話好、冇問題，嗰頭又做番！」

再問陳湛文，如果再拍電影，想搵邊個女星同佢演情慾戲？他笑言：「廖子妤吖！因為我最近睇咗佢《半》個MV，拍得好靚，同埋佢拍呢啲嘢都幾手到拿來！」

節目尾聲感性時刻，已為人父的陳湛文被問到若女兒想走演員之路，作為爸爸會對囡囡說些甚麼？他深情地表示：「囡，如果你想做演員，你就好好守護住自己最純樸最通透嘅心靈，因為呢一個心靈，先至令到你可以作為一個演員去發光，去感染到你自己同埋睇你嘅觀眾！」字字情深，相當感人。