台灣樂團宇宙人同孫盛希合作　營造情侶感覺

台灣樂團宇宙人相隔近5年，前日（17日）推出第5張專輯《理想狀態》，令歌迷反應熱烈，揚言聽宇宙人的音樂是「活在最理想的狀態」。專輯的主打歌《你的樣子》MV隨之推出，當中一把神秘女聲來頭不小，原來正是金曲唱作歌手孫盛希，貝斯手方Q笑言：「她的和聲算是這首歌的大彩蛋，期待未來真正合唱起來！」方Q直言孫盛希就是這首歌的隱藏女主角。

宇宙人分享邀請孫盛希獻聲的經過，負責詞曲創作的主唱小玉表示：「我那時候想營造情侶在同一個空間對話的感覺，只是我們是用唱的方式來表現，所以第一時間我就想到孫盛希，當時大家幾乎都待在家沉澱，所以找她一起來玩！」《你的樣子》是一首闡述情人眼裏出西施的心情，小玉稱是想表達喜歡一個人原本的樣子，譬如喜歡的人身上有些痣、雀斑或細紋，當你愈來愈愛上這個人的時候，就會更喜歡這些東西，甚至覺得，若沒有這些特徵，就不是本來的那個人。方Q突然爆一句：「痣、雀斑和細紋我都有。」阿奎秒回：「難怪我們那麼喜歡『你的樣子』。」頓時全場捧腹大笑。小玉也分享：「這首歌和宇宙人以往輕快甜蜜的歌類似，不過心境再成長一些，是一首開始考慮未來的歌曲。」是次新歌MV於豪宅取景，阿奎解釋因身邊很多朋友覺得買樓是一種理想狀態，住豪宅是大家的夢想，所以他們選在山區豪宅拍攝，不過他們是由凌晨3點開始，倦極的他們，苦笑說《你的樣子》變成「累的樣子」。