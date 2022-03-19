唔捱貴菜！你都有Say！

早陣子受第5波疫情影響，不少跨境貨車司機染疫，大量運菜貨車滯留口岸，令入口菜價飆升，大家逼住食貴菜，雖然價格近日已從「癲價」回落，但始終難逃全球糧食價格飆升的影響，價格隨時再波動。唔想捱貴菜？其實還有一個選擇，就是買本地菜，價格合理之餘，仲可支持本地農業，為提升本地糧食自給率出一分力！

本地菜3大特點

所謂本地菜即是指本地有機蔬菜，自2000年在港推行以來，無論是有機認證農場或農墟數量每年都在增加。目前全港有機認證農場約有百多個，當中歐羅有機農場便是其中之一。從事有機種植多年的負責人黃如榮指出：「本地有機蔬菜具3大特點，包括農作物多樣化、時令種植和不用化肥及化學農藥。」近年本地農夫積極引入不同品種、功能和食法的蔬菜，除日常食用品種外，有很多都是大家未嘗過的，例如不同味道的甘筍、不同顏色和形狀的車厘茄和椰菜花等，後者以往通常只有白色，現有橙、黃、綠及紫色等，顏色繽紛又各有不同營養價值，能煮出不同菜式。此外，有特別功效的洛神花和營養價值高的紅菜頭，皆屬近年受歡迎蔬菜。黃先生又稱時令種植好處多，既可在不同季節有不同農作物供應，耕作過程中又不添加化肥及化學農藥，新鮮又健康，因此愈來愈得到本地市民支持。

年輕人肯入行

近年本地蔬菜供應，以至投入市場的能力不斷上升，加上從事本地有機種植的年輕人愈來愈多，當中不乏大學畢業的後生仔，令行業平均年齡由七、八十歲降低至四、五十歲。黃如榮也樂見香港農業愈來愈多年輕人投入，他說：「不少人學學吓，會跟志同道合者一起搞農場，大小規模都有，農場與農場之間又會有互動，建立買菜平台或共同耕種平台，互相幫忙及一齊做市場推廣。漸漸地整個運作變得暢順，也令到香港客戶的需求增加。個餅做大咗，至有助本地菜發展。」

他續指，因愈來愈多年輕人和專業人士投入農業，令行業愈來愈活躍，本地農業發展亦趨向知識型的發展。儘管目前98%蔬菜供應都是靠入口（本地菜僅佔2%），但只要本地農業發展持續改善及進步，就可以提升產量，令營運成本和管理更有效率，市場價格亦會有下調空間，令市民有所得益。

本地農作價格穩定

黃如榮稱香港目前約有4,000多公頃農田，當中常耕農地只有700多公頃，主要是因土地使用權都在土地擁有人手上，而不在農夫手上。根據政府、學者和農業團體進行的調查和資料搜集，顯示如果4,000多公頃農田都作有機種植，本地農作物自給率百分比有望提升至40%。早前入口蔬菜價格波動升了多倍，而本地菜價格就保持住之前的水平，亦屬本地菜的一個特色。因本地運作成本已計算了人工和風險，而且很多本地農作物都是直接售賣給消費者，當中不涉及批發及零售商，因此價格一年到晚都穩定，所以他認為香港應再提升本地蔬菜的自給率。

3大途徑食本地菜

想食本地菜，都要知「窿路」點買！參考以下途徑，就可以買到本地菜，支持本地農業。

1.到農墟購買或光顧有商譽的菜檔，若他們有跟本地農場合作和直接入貨，檔口通常都會展示認證證書。

2.直接致電本地農場訂菜，坊間多個有機農場都設直銷，售賣自家新鮮有機菜，同時亦歡迎小組團購，並設自取或送貨服務。

網址：www.aulaw.org

3.大家可直接上農作物網購平台或利用手機應用程式訂菜，就足不出戶便能食到本地靚菜。

同場加映：自己菜自己種

撐本地菜之餘，又想試試自己蔬菜自己種？就要注意以下的簡單事項！

第1步：確認栽種地點日照

一般人會選擇在露台或窗邊等陽光充足的位置種菜，但其實有些半日照的蔬菜是不適合在全日曬到陽光的露台種植。

第2步：留意生長季節

植物都有適合生長的季節，剛入門的種菜新手建議先選擇一年四季皆可種的菜，像是芽菜類、萵苣、小白菜等，可以降低失敗的風險。

第3步：選擇土耕或水耕

選擇土耕就要購買營養十足的培養土，如揀水耕可利用一個小水杯，插入菜苗或殘菜種植。切記植物根部長期浸水也容易腐爛，如要長期種植最好還是選用土耕方式。

第4步：殘菜就能種

種菜不一定要用種子，用殘菜都一樣掂！例如把葱的白色根部切下放入水中種植，每隔一、兩天換水，一星期左右就能長出新鮮的葱。此法亦適用於種蒜頭、白菜及萵苣類蔬菜，新手不妨一試。