為男足發聲惹爭議！《新環珠》爾康社交網慘遭封號

因《新環珠格格》爾康一角成名嘅內地男星李佳航，喺戲集認識咗現任妻子「小燕子」李晟，依家佢育有一子，生活相當美滿。不過日前佢就喺社交網上為內地「男足」發聲，意外咁捲入風波。

事緣上月大陸男子足球隊世界盃輸波後，退出咗世界盃嘅舞台，網友們都非常關注事件。而李佳航近日就喺社交網發文，表示大陸足球現況並唔樂觀，直言：「你要是有孩子，有天賦，有條件，你會送他去踢足球嗎？」仲話：「當這個行業成為全民笑柄時，我不認為有很多人願意為此賭上人生，如果你像我一樣不懂，不隨意宣洩憤怒，保持沉默也是對這個行業的支持。」佢仲心痛話男足名聲已經臭名遠播，強調：「若是因此帶起了不關注不看球，路過隨口噴一嘴的風潮，我覺得也不是一件好事。」結果引起網民激烈批評。

而前日（17日）佢對該風波做出回應，表示即日起會關閉微博帳號，對於網友質疑佢喺到蹭熱度，佢解釋並無此意，仲話如果有咩得罪，佢願意向眾人道歉。有支持佢嘅粉絲為佢感到可惜，留言寫到：「不要理別的人，做自己，別離開啊！」、「沒必要這麼較真」、「這樣的環境真的太需要你這樣的人」。