迪麗熱巴新劇萬眾矚目　陳志健40秒鏡頭勁吸睛

內地一線花旦迪麗熱巴與任嘉倫主演嘅內地劇《馭鮫記》，分為上下部曲《與君初相識》及《恰似故人歸》，《與》前日（17日）開播已經係萬眾矚目，估唔到男神女神合體，大家最驚喜嘅係竟然見到熟悉嘅面孔、藝人陳志健（Otto），佢喺劇中仲同迪麗熱巴有「感情戲」添！

喺內地逗留逾一年嘅Otto，佢今次就做「靈獸」，同迪麗熱巴飾演嘅御靈師「紀雲禾」有對手戲，劇情講到迪麗熱巴需要訓練靈獸，佢就嗌飾演「黃鼬」嘅陳志健到仙師府反省，又承諾「等你出來之日，我去為你接風」，點知就令陳志健勁感動，仲誤以為迪麗熱巴冧自己，不斷對對方派心心，又問道：「你是不是鍾意我啊？」搞到女神相當難為情，只好安撫佢話「好好好」，點知陳志健就即場放咗個巨臭嘅屁，笑料十足！而呢段40秒對手戲，就足令大批網友嗌興奮，話估唔到煲劇都會見到熟悉面孔，加上可以喺爆紅新劇同頂流迪麗熱巴、嘉倫等合作，機會難得。

此外，楊紫與肖戰孭飛的內地劇《餘生，請多指教》於本月15日開播，由於該劇播映日期一波三折，讓劇迷餓劇多時，結果短短幾日已累計超過8.55億播放量，成績雖然驕人，但面對遲兩日（17日）才開播的《與》劇，隨即被比下去，由於《與》劇有迪麗熱巴及任嘉倫兩位顏值代表演員主演，未開播已成為話題，結果開播首日輕易成為年度新劇開播首日播放指數最高的劇集，《餘》劇則緊隨其後，而去年熱巴孭飛的《你是我的榮耀》，亦成為年度新劇開播首日播放指數最高的劇集，故今年已是連續第2年獲得該喜訊。

此外，楊紫與肖戰孭飛的內地劇《餘生，請多指教》於本月15日開播，由於該劇播映日期一波三折，讓劇迷餓劇多時，結果短短幾日已累計超過8.55億播放量。雖然成績驕人，但面對遲兩日(17日)才開播的《與》劇，隨即被比下去，由於《與》劇有迪麗熱巴及任嘉倫兩位顏值代表演員主演，未開播已成為話題，結果開播首日輕易成為年度新劇開播首日播放指數最高的劇集，《餘》劇則緊隨其後，而去年熱巴孭飛的《你是我的榮耀》，亦成為年度新劇開播首日播放指數最高的劇集，故今年已是連續第2年獲得該喜訊。