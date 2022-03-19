聯乘新品　健康又繽紛

百業蕭條，經濟低迷，想刺激市民的購買意欲，就要有新點子。近日有不同品牌推出聯乘新品，大家既可以品嘗當造蔬果，又能擁有獨特風味的限定版餐具，為生活添一點新意。

健康水果番茄

酸甜多汁的番茄，一向是健康食物，不同品種的質感和風味都有分別。首次來港的日本品牌PETITOMA，主要供應當地不同產地和品種的車厘茄，近日它和生果果汁店bless合作，於指定果汁店和超市推出「bless x PETITOMA超甜日本水果車厘茄」，當中有果肉扎實的富山縣Feel Good水果車厘茄、繽紛色調的佐賀縣車厘茄、酸甜度平衡的福井縣戀之實、甘甜的北海道甘夏和濃厚的愛知縣大粒車厘茄等，無論是當作零食或做沙律等都得，方便又健康。

時尚紐約風

每年日本櫻花盛開，總會吸引不少港人出遊，去唔到日本，早前沙田有小量櫻花，已吸引不少人士前往賞櫻打卡。香港星巴克在這個春日，以櫻花為題，除新推士多啤梨夢幻忌廉星冰樂，還和時尚生活品牌KATE SPADE NEW YORK合作推出限定系列，6款隨行杯和咖啡杯中，一半描繪紐約市地標、建築物和日常事物，另一半則以色彩鮮艷的圓點和條紋設計，時尚搶眼。