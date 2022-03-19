MIRROR Live︱互笠高帽　AL猛食增磅嗌太瘦

人氣男團MIRROR獲邀擔任抗疫大使，為鼓勵大家家居抗疫，MIRROR一連4個星期五喺社交網開Live同粉絲見面。昨晚輪到Anson Kong（江熚生）、阿Jer（柳應廷）以及「教主」Anson Lo（盧瀚霆）同大家傾偈。

AK話因疫情留喺屋企，一口氣煲晒6集《星球大戰》，所以用咗外太空做Live背景。阿Jer就以一身探險家造型亮相，仲叫想開拍相關類型片集嘅導演考慮搵佢，但AK就搞笑提醒對方，話小心對方會搵佢拍《人在野》。而Live途中，阿Jer同AK又輪住唔小心撳錯掣消失，近期滿腦《星戰》嘅AK笑阿Jer可能已經飛咗去外太空。

當講到近期大家都有新作MV時，三子就互笠對方高帽，先有兩位Anson大讚阿Jer新歌MV入面喪屍舞跳得好睇，之後Anson Lo就讚AK同另一位MIRROR隊員Alton首《REBOUND》MV拍得非常精彩，鏡頭運用一流，阿Jer就話好想食MV入面出現嘅巨型漢堡包。之後講到Anson Lo首《Mr. Stranger》時，Jer同AK就讚佢吸血殭屍造型好得，不過AK就搞笑問佢點解唔扮中國式殭屍，講講吓仲將自己頭上頂帽反摺變成類似中式殭屍帽，Anson Lo亦即時加入玩埋一份，大家笑到收唔到聲。

之後AK話好想等疫情緩和後去外地陽光海灘拍MV，阿Jer就想去冰島拍靚景。講起《Mr.Stranger》，Anson Lo就自爆話拍完呢個MV後覺得自己太瘦，所以就努力增磅，堅持一日食三餐同不停食小食，仲成功由1月時嘅128磅，成功增至依家142磅。