曾志偉出山做番主持　唔認為咗救收視

無綫總經理（節目內容營運）曾志偉出山做主持，夥拍錢嘉樂主持綜藝節目《講你都唔信》，節目今日（19日）進行拜神儀式，志偉講到節目起源時表示：「因為之前政府話推行全民檢測要禁足，我哋都要有所準備，為咗繼續提供娛樂節目畀觀眾，所以就諗住實行閉環式拍節目以防萬一，閉環就要留守，我當然要以身作則留低陪大家，所以就由我做埋節目，問咗其他同事意願，有6、70人報名。今次呢個節目當係預演，等大家習慣吓先，因為太多人報名，所以我同嘉樂係鐵腳之外，每晚都會有唔同主持，暫定拍3星期。（之前流傳話有8個環節？）唔止8個，諗咗好多節目。但如果政府唔禁足，我哋都冇需要閉環。」

問到是否出山救收視，他笑言不需要救：「我係救自己，我都蠢蠢欲動想出嚟做，之前都想做番獎門人節目，但唔想被人話我又用獎門人去打人，今年係無綫55周年，又係獎門人25周年，可能獎門人都會出嚟玩吓。（有冇收視壓力？）冇，依家個個留喺屋企，唔會有收視問題，節目收視好好，我怕我出嚟做節目，個收視唔好。其實我唔會諗收視，只係想陪大家度過疫情難關。原本閉環就諗住節目會做直播，依家唔使閉環就做錄播，今日錄聽日播。（係咪要出動人情牌請嘉賓？）唔使人情，佢哋個個都出糧，好多人都自動報名。（你會唔會率先體驗吓閉環？）我同閉環冇分別，日日天光先收工。原本諗住閉環就喺停車場搭啲帳篷畀大家瞓。」

另外，之前指劇組停廠至20號便可復工，志偉坦言仍有很多劇未能開工：「因為好多人中，有啲係家人中，好在我哋好多存貨，啲廠會慢慢開番，但外景就做唔到。（話有500人確診？）呢個數字都好符合政府公報，話7個有一個中，我哋全公司有3千幾人。不過佢哋大部分唔係喺公司中，而係屋企感染。好多人已經康復返工，我哋個節目都有3分2人係康復番嚟開工。」

講到防疫措施，錢嘉樂表示入廠前要即場做快速測試，志偉補充幕前只限12人左右。問到是否就是之前傳聞的閉環天團12人？他說：「初時真係諗住12個人，但太多人報名，萬一真係閉環要留守就會揀12個人。（除咗嘉樂，有冇邊個係你欽點？）我以司儀為主，因為想同大家分享我咁多年做司儀嘅經驗。（之前傳雪藏嘅馮盈盈都有份做，係你搵？）我搵佢。（你喺雪櫃搵佢出嚟？）唔需要，佢之前確診，依家已經好番晒。（有傳節目會送獎金畀觀眾？）會送禮物，但研究緊點送。」嘉樂指今次被志偉打動參加，全因可以帶動新一代司儀，故答應打疫仗。