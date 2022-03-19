揸佢遊西貢　續航里程不跌反升　到底係咩玩法？

日前駕駛Serena e-POWER Platinum由九龍灣入清水灣試車兼影車，全程冷氣長開。

出發時電子儀錶上顯示，行車里數6109km，油量顯示約8分7缸滿，電量約有3成，續航里程 542km。

回程時電子儀錶上顯示，行車里數6148km，油量顯示大於4分之3缸，電量則升至多於8成，續航里程 584km。

心水清的朋友，相信已從數字上察覺到一些端倪。這正正就是e-POWER系統的獨有特性，亦是一大賣點。首先部車雖然有油缸，但汽油只供引擎用來發電，而所產生的電能除供予電馬達提供動力，亦會為車上鋰電池充電。配合有效電池管理系統，透過e-POWER Drive加速/煞車二合一腳踏操控，於行駛時自動因應該腳踏的應用幅度，控制供電、動力輸出及回收制動能量。駕駛時還可透過駕駛模式選擇器，於Smart(S)、Normal(B)及ECO切換。選用Smart或ECO模式時，駕駛者還可按下Charge功能鍵以啟動最大程度的制動能量回收。

3個模式中，個人最喜歡Smart模式，皆因無論要面對突然加速或上斜時，踩下腳踏的加速/增強動力輸出反應，又或在一般行駛或落斜時，鬆開腳踏減速同時啟動再生制動的反應，整體上都較敏銳但不突兀。而且在蜿蜒山路落斜，或面對頻密停燈位，此模式亦最是好用，鬆起少少腳踏便可做到自行拖慢，甚至收停，過程中連踩旁邊的制動腳踏都可慳番，但照收最大制動力回收之效，兼可減輕不少駕駛勞累感。

總結：Nissan 的e-POWER是一個毋須外接充電，一個以汽油生電及自攜儲電池的另類混能系統。以今次試車為例，行駛完39km，電量及續航里程不減反增，分別增逾5成及42km，油量只是較出發前只跌了少許，約16分1，足見其效能。再睇埋廠方公布平均耗油量低見24.4km/L（JC08），無疑是不想受充電問題束縛，又想慳油的7座家庭車用家的高效節能之選。

規格表

車型：五門七座位混能MPV

馬達：交流電動馬達

引擎：直三Twin VTC

容積：1,198c.c.

最大馬力：136PS

最大扭力：320Nm

驅動：前置電動馬達、前輪驅動

懸掛：（前）獨立麥花臣式支柱、（後）扭力桿

制動：（前）通風碟、（後）碟式

平均耗油量：24.4km/L（JC08）

車身體積：4,770×1,740×1,865mm（長×闊×高）