周星馳認係藝術家　自爆成屋貼滿梵高同畢加索...

神隱多時的周星馳，今日（19日）公開「亮聲」，於「FWENCLUB X 周星馳」活動中，展開線上對談，全程以「星爺Style」有點慢但又有點搞笑的方式來回應各樣問題，對於日前西班牙藝術家Joan Cornella推出一系NFT作品，其中一件NFT作品與他主演的《國產凌凌漆》之造型相似，星爺指今次前來便是想多謝對方，他謂：「佢好明顯細細個就睇我啲戲，係我粉絲嚟，我都有啲鍾意佢，佢好似阿爾柏仙奴（Al Pacino），可唔可以搵佢客串？」引來哄堂大笑，之後，主持人問周星馳，以創作人來說，NFT對他有甚麼意義？他說：「你當我係創作人？我應該係藝術家喎，但唔好話畀人聽，因為我唔講你都知，無謂多講；創作人又好，藝術家好，NFT有認證版權，我覺得對我哋係好事，好有意義。」

談到周星馳有沒有甚麼收藏品？他說：「我有好多梵高、畢加索畫作...嘅相，貼到成屋都係...」他又謂《美人魚》的公仔亦真的出自他的手筆，自己的畫功好好，當然亦「唔好話畀人知」。

於線上對談尾聲，主持希望抽一些FANS問周星馳問題，星爺答允但亦指自己有「好重要嘅會要開，睇吓問咩問題啦。」可惜因系統問題，最終未能成功，不過，周星馳反而想問番大家一個問題，就是若他真的想推出NFT，應該用哪個電影角色最好？這個問題亦問過有份參與今次線上對談的FWENCLUB創辦人SK Lam，對方則指是《食神》，周星馳再問邊個角色，但未待對方回應，他便指：「應該係如花，睇你對如花嘅興趣大啲。」