本日日本：一片片烤牛肉，竟然係辦公室恩物……

為了要應付排山倒海的工作，於辦公室內當然要有一些醒神物品來紓緩疲倦及壓力，其中不少人便靠零食來提神醒腦，嫌未夠威力的話，來一片烤牛肉如何？話說日本最近便有一位從事產品設計的網友Wizumi，在社交媒體上上載了兩幅以烤牛肉為靈感的自家製Memo紙圖片，由於印在Memo紙上的牛肉圖案十分真實，驟眼看絕對幾可亂真，其中一幅將「牛肉」貼在電腦上的示範圖片更係充滿幽默感！如此獨特的產品火速成為日本網友熱話，出Post短短日子已獲得逾12萬Like，可見深得網友歡心！而Wizumi日前接受媒體訪問時稱該Memo紙的靈感源自去食自助餐時見廚師將烤牛肉薄切而來，雖然他本身有自家經營的網上原創雜貨店MONYA，但這款烤牛肉Memo紙暫時僅屬試作性質，還沒有商品化的決定，不過Wizumi話假如有朝一日推出市面的話，希望能夠不理地點胡亂地貼個痛快，相信這款烤牛肉有朝一日還是有很大機會發售，大家拭目以待喇！