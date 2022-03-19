【十億公子】旨呈美容王國月蝕七位數　無阻娛樂圈繼續追夢

現年38歲的歌手旨呈(鄺旨呈)，2013年組樂隊享樂團出道，至兩年前參加《全民造星III》才為人熟悉，母親曾裕經營美容王國，旨呈亦擔任家族公司的CEO，身家逾10億。早前他接受電台訪問，談及第5波疫情令公司月蝕幾百萬，他說：「係真事！我公司約40間分店，高峰期有2000多個員工，是非常不樂觀。之前第4波後重開已經要還神，但沒想到第5波影響這麼大，甚至都無信心4月20日之後會開得番，感覺似沒完沒了！是始料不及，之前想了很多公司計劃全被打亂，不單我沮喪，娘親也很沮喪，因對整個行業都好唔樂觀。」

雖然家底豐厚，但旨呈仍堅持在娛樂圈追夢，他說母親試過用20萬月薪游說他放棄追夢，最終母子協議雙軌並行，稱母親對他只有一個要求，「你做藝人還做藝人，你唔可以唔理公司。」去年他參與《ERROR自肥企画》節目，為保錡脫陰毛成為全城焦點，但他稱節目播出後遭到母親責罵，他說：「因為公司並無男士脫毛服務，娘親怕節目誤導觀眾，娘親鬧我不是沒道理，我非常尊重她。之後我亦刻意澄清為保錡脫毛純屬節目效果，但之後真的多了客人查詢。其實我很多幕前演出都是為了公司宣傳，我鍾意做些think out of the box的事，別讓傳統框架框住你，現在間接植入式宣傳或許更有效。」

其樂隊出道9年，派了11首歌，沒有一首能打入叱咤榜，旨呈坦言感到沮喪，他說：「每次很畀心機做歌，但每次期望愈大失望愈大，是會不開心！」他表示每次出歌都是靠在母親公司打工的積蓄製作，重申自己並不是外間標籤的二世祖，「我做過甚麼二世祖的事？我有像過某些外人眼中的二世祖般離地？我有胡亂揮霍、標奇立異、通街派錢、或擺擂台打拳嗎？或許因父母踏實的影響及教導，我一直很認真低調地工作，生活不是在公司就是在家，最盡也是做GYM，努力地在CEO和歌手兩個身份中取得平衡，我認為每個人都可以有不同面向，人是不可以無夢想！」