【Zac玩Zac食】宮城瀛食在家歎
2022年03月19日 20:00
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上星期介紹咗「宮城縣推廣大使」、「哈妃」（https://bit.ly/3MTsWpY ）的創辦人沈小姐以宮城縣優質食材與香港瑞吉酒店中菜廳行政總廚洪志光師傅合作，製作了6道菜的「宮城‧嚐宴」，但係二人限聚加埋下午6點後冇堂食，真係唔使禁足都冇可能出街食飯，大家惟有在家Nite Nite Cook。
其實如果有上等食材，可以用很簡單的烹調方法，便能安坐家中享受一頓豐富晚餐。今次為大家介紹兩個由洪師傅提供、選用日本宮城縣食材嘅簡易食譜。
首先係「日本燒汁煎元貝皇」，用咗宮城縣石卷市刺身級嘅元貝，烹調前用廚房紙將帶子印乾水，然後灑少許乾粉；燒熱油鑊，放入元貝皇煎香表面後轉中小火，因為元貝皇是刺身級別，所以只需煎至4成熟即可，肉質會特別綿滑鮮甜；食用時淋上宮城縣的燒汁更能提味。
至於「炭燒仙台牛」，選用咗堪稱「日本和牛冠軍」嘅宮城縣仙台牛牛肩，以芫荽、甘筍粒、洋葱粒、黑椒粒及醬汁醃一晚至入味，烹調時先燒或焗至5成熟，再上麵粉煎到外層焦香後，以斜刀切片便可，食用時蘸上日本胡麻青椒醬味道更佳。
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Profile : Zacky Sun
- 香港執業會計師
- www.Inztyle.hk 創辦人
- 星級生活達人
- 自由寫作人
- 為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章
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