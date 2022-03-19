【Zac玩Zac食】宮城瀛食在家歎

其實如果有上等食材，可以用很簡單的烹調方法，便能安坐家中享受一頓豐富晚餐。今次為大家介紹兩個由洪師傅提供、選用日本宮城縣食材嘅簡易食譜。

首先係「日本燒汁煎元貝皇」，用咗宮城縣石卷市刺身級嘅元貝，烹調前用廚房紙將帶子印乾水，然後灑少許乾粉；燒熱油鑊，放入元貝皇煎香表面後轉中小火，因為元貝皇是刺身級別，所以只需煎至4成熟即可，肉質會特別綿滑鮮甜；食用時淋上宮城縣的燒汁更能提味。

至於「炭燒仙台牛」，選用咗堪稱「日本和牛冠軍」嘅宮城縣仙台牛牛肩，以芫荽、甘筍粒、洋葱粒、黑椒粒及醬汁醃一晚至入味，烹調時先燒或焗至5成熟，再上麵粉煎到外層焦香後，以斜刀切片便可，食用時蘸上日本胡麻青椒醬味道更佳。

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Profile : Zacky Sun

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