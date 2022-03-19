傳唔想孫仔認後父　大S前奶奶棄撫養權：將心比心

台灣女星徐熙媛（大S）再婚，前奶奶張蘭喺大S正式宣布婚事前，曾多次出口話自己只有一個新抱，又話好掛住大S云云，不過隨住大S嫁畀前韓流天王具俊曄後，佢同阿仔、大S前夫汪小菲都罕有封口。聽日（20日）凌晨具俊曄抵台出關在即，外界都議論向來作風強勢嘅張蘭，會否打算奪回孫仔、孫女嘅撫養權？

本身都係單親媽咪嘅張蘭，被傳佢可能會唔願意畀小朋友認具俊曄做繼父，甚至可能即將出手奪回兩人撫養權，張蘭近日就喺直播中公開表示，自己唔係唔掛住孫仔、孫女，亦唔係爭唔過，而係身為單親媽媽嘅佢將心比心，唔願意令兩個小朋友同親生媽咪分開，仲反問網友如果將佢哋嘅小朋友活生生地由身邊奪走，大家會做有咩感受，直言唔只大人唔願意，對小朋友都唔好，所以佢唔打算爭撫養權。

而汪小菲先都開Live同粉絲互動，透露有個丹麥好友過去係佢婚禮伴郎，如今娶咗個上海女仔仲做埋Daddy，令汪小菲都感染到對方嘅幸福，表示等多陣會去探望好友。至於睇到有網友鬧佢「蹭熱度」，汪小菲就怒回：「蹭熱度！我蹭誰啊？男人對女人要靠行動，不能靠嘴巴。兩人之間相處，很多東西很難兩全其美。」又稱自己月唔係暗示緊啲咩，叫外界唔好有太多聯想。