關心妍唔怕疼重提攞錯獎事件：我都算堅強！

歌手關心妍（Jade）接受無綫娛樂新聞台節目《Star Talk》訪問，大談入行多年的心路歷程，並透露會推出實體專輯，以及計劃於紅館舉行演唱會，慶祝入行20周年。Jade感性地指現時大多數人均透過手機聽歌，但自己還是希望推出實體專輯：「始終我覺得要揸住隻碟，望住裏面啲相同內容，先感受到成個Concept 同埋想帶出嚟嘅Energy。今次隻碟叫《Emergency》，係有由困局裏面跳出嚟嘅Meaning。」

Jade更於節目中大方提及當年引起熱議的「攞錯獎」事件，並表示望透過過去的經歷，給大家一點鼓勵及能量：「有邊個冇鬧過關家姐？有邊個冇笑過關菊英？入面有首歌畀咗好多畫面我，我唔係傷心，係覺得原來呢啲事係可以過去嘅。我感動係我覺得自己都算堅強，所以好想用呢個鼓勵大家，無論幾慘、幾瘀，畀人鬧到死都可以走番出嚟。」

談到演唱會，Jade坦言因疫情關係影響進度，揚言不會放棄在2022年完成這個計劃的希望：「今年點都好想搞，因為係20周年，係我同所有人嘅20年。」又指望演唱會能做到四面台：「人生入面點都要試一次四面台，呢樣係香港嘅特色嘢，我6歲嘅女都想參與媽咪呢個紀念演唱會。」