《浪姐3》名單又嚟！湯唯傳同李玟鬥唱　陳法拉做後備？

內地節目《乘風破浪的姐姐》開播以來一直成為熱話，更令多位參加節目的女星包括天后容祖兒、張栢芝、「星女郎」張雨綺等人氣再上高峰，然而因第三季將在下月開始拍攝，故近日流傳多份參加者的名單，包括李冰冰、李玟及蔡卓妍，就連前韓國組合少女時代的成員Jessica也榜上有名，惟官方仍未公布名單，李冰冰於日前更否認會參加。直至今日（19日）內地網站再瘋傳多一張更新名單，除了蔡卓妍及李玟等繼續「上榜」外，更有「生力軍」加入，影星湯唯及陳法拉離奇「上榜」，至於之前「上榜」的歌手AGA（江海迦）及胡杏兒則被「除名」！

早年憑電影《色‧戒》而躍升為國際女星的湯唯，向來甚少現身綜藝節目，加上她是拍電影及劇集為主，故她「現身」於名單中，令大批網友感到不可置信，有網友笑言如果她和李玟鬥唱鬥跳有睇頭，但有網友激進打賭：「湯唯要是來，我表演吃便便！」至於近年憑荷里活超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》而蜚聲國際的陳法拉，有傳在第三季名單中屬「替補」之列，而葉璇及盧靖姍等同樣也是替補，不少網友同樣認為陳法拉主攻拍戲，很難想像她會載歌載舞，更有網友笑言湯唯及陳法拉參加演技類的節目如《演員請就位》等會更適合！