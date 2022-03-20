【是日通勝】

農曆二月十八

壬寅年 癸卯月 壬申日

吉時：上午7時至9時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：祭祀、祈福

忌：大事勿用

幸運方向：坐南向北

幸運數字：8、19、30、35

幸運顏色：黑、藍

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：人緣不錯，跟友人閒聊有得着，心情暢快。

金牛座：工作順利，獲上司器重，要抓緊時機加把勁。

雙子座：眉精眼企，有力識破小人的詭計，避免破財。

巨蟹座：謀事遇阻力，還遭旁人指指點點，讓你氣惱。

獅子座：可憑良好溝通改善社交，遇上困難也有人撐。

處女座：待人接物忌一成不變，見機行事易取得佳績。

天秤座：心平氣和，原本想不通的事，今天茅塞頓開！

天蠍座：心不在焉，謀事難集中精神，進度將受拖累。

人馬座：瑣事纏身，頭腦須保持冷靜，切勿自亂陣腳。

山羊座：被斤斤計較的人纏上，心情鬱悶又十分無奈。

水瓶座：身心疲憊宜好好休息，別把太多責任孭上身。

雙魚座：面對考驗讓你忐忑不安，保持冷靜才能過關。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）牛 財運升

（跌）虎 心情差

鼠：運氣好得令人羨慕，做甚麼事都很順利。

牛：財運上升，有望獲上司獎勵，值得高興。

虎：是日沖煞，情緒不穩，宜找人傾訴心事。

兔：付出一分可收穫三分，要把握住好運氣。

龍：活力充沛，敢於接受挑戰，謀事易成功。

蛇：行事精明，臨危不亂，可擺平各種難題。

馬：有時間不妨陪伴家人，有助帶來好心情。

羊：趁周日與家人共聚，可度過愉快的一天。

猴：貴人助力強，即使有意外發生也不用怕。

雞：受無法預料的事情影響，投資難有斬獲。

狗：職場流言多，易拖累工作，毋須太在意。

豬：精神狀態差，謀事沒精打采，容易犯錯。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

為何家庭經常爭吵不斷？

家庭經常爭吵，除了與家中成員的性格有關，有沒有考慮過是家居風水出了問題？若家居布局有以下情況就要注意了。

臥室擺放仙人掌

臥室為休養生息之地，亦代表家人和睦之運勢。很多人會覺得在臥室擺放植物會淨化空氣，其實是對的，但擺放仙人掌等尖銳之物，卻會使家宅充斥戾氣，令家人之間爭吵不斷。

床頭靠窗

中醫有「避風如避箭」、「神仙也怕後腦風」等說法。風水學認為窗戶等同一個門口，是理氣出入之地，更像房間的眼睛。床頭若靠窗，帶來的動象會令人容易缺乏安全感，從而情緒緊張，影響健康；久而久之，人的精神會變得恍惚，脾氣自然不太好。

家居氣場陽氣過重

風水講求陰陽之氣平衡，可影響家庭運勢。若家宅陽氣過重，人的情緒會變得暴躁，家人動不動就會發脾氣，其次會影響家宅的財氣難以凝聚；若家宅陰氣過重，則會影響人之心神，進而影響人之健康。陽宅風水講究陰陽平衡，家宅之中需保持自然光照射，窗簾不可過於厚實厚重。

梳化有橫樑

梳化上方有橫梁是大忌，因經常處於橫樑底下的人，心情壓抑，不能夠得到心靈的疏通，容易與家人發生爭執，運勢也隨之受到影響，最簡單的方式就是將梳化移在沒有橫樑的地方。